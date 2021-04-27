綠島廢污水處理量創3年新高　台東環保局籲使用環保清潔產品

▲▼ 綠島廢污水處理量創三年新高，台東環保局呼籲從日常生活使用有環保標章的產品開始。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲／台東報導

離島的環境資源一直是台東得天獨厚的瑰寶，在持續帶動台東離島旅遊發展的同時，離島去年的生活廢污水處理量已創新高，擴大污水淨化場的處理量及處理效能刻不容緩，台東縣府請遊客到訪綠島時配合污水減量，優先選擇使用具有環保標章的清潔產品，藉由日常的小舉動一同保護綠島海洋環境，共同營造高品質的生活環境。

台東縣長饒慶鈴表示，台東縣於98年在綠島中南寮地段設置污水自然淨化設施，於去年計處理超過7萬噸的生活廢污水，相當於可注滿約28座的標準游泳池，處理量創下近三年新高，伴隨著綠島觀光逐步繁榮的同時，當地污水淨化場的維護面臨嚴峻的挑戰，提醒旅人一同體恤當地自然環境，一起為守護離島海洋盡一份心力。

環保局說明，綠島聚落污水自然淨化場址，每逢旅遊旺季期間，設施都會因為污水量上升而增加操作上的困難，為此除了增加設施的維護頻率外，同時於島上安排相關環境教育課程及宣導，建議至離島觀光的民眾盡量使用友善海洋防曬乳避免造成珊瑚白化，優先選擇使用具有環保標章的清潔產品，從改變生活習慣開始培養環保意識，期望減少生活污水對海洋生態的影響。



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