突破重圍獲雙獎！花蓮吉安獲源頭減量標章　低碳永續獲銀級認證

▲▼花蓮吉安鄉勇奪低碳永續家園全國好成績，花蓮縣長日前升旗典禮中公開表揚吉安鄉長（左三）及公所團隊。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉再度榮獲中央環境部雙獎！更成為花蓮縣低碳永續家園銀級認證首獎！再突破全國考核評鑑重圍，由吉安鄉勇奪低碳永續家園全國好成績，花蓮縣政府於日前升旗典禮中，公開表揚吉安鄉公所以及干城村社區升等低碳銀級標章。

縣長徐榛蔚親給予吉安鄉及基礎團隊雙雙肯定，游淑貞感謝縣府及環保局輔導鄉公所攜手社區取得雙認證，並且於去年各鄉鎮市公所辦理源頭減量暨資源回收推動工作績效考核也給予公所A組特優等殊榮，吉安鋼鐵團隊竭盡努力締造優異成績，最終目的就是要完成縣鄉協力共好、潔淨樂活有感的幸福花蓮。

吉安鄉連五年榮獲環境部源頭減量資源回收分類優等獎，去年更獲得低碳永續家園評等銀級認證肯定！環境部專家委員去年底現勘時，對於游淑貞親力帶動志工及企業力量聯手打造全鄉的區域綠美化、推展節能燈具、串聯在地藝術、生態特色及族群融合來發展永續觀光等各項低碳行動，以及運用清潔隊員們「妙手回春」將資源回收變黃金、二手家具找新家、賦予舊家具新生命，有效達到資源再利用的永續目標，皆表達了高度肯定。

吉安鄉公所團隊積極推動垃圾減量、環保分類，清潔隊承擔起多樣化的創新作為，增點垃圾收運、加速環保回收、排除廢棄車及綜整問題，率吉安鄉先成為全縣第一個擴大垃圾清運工作實施定時、定點專區 2.0清運服務全面普及再升級之鄉，也再度呈現全方位服務績效量能。

吉安鄉獲全國評審委員一致認同得榮獲認證好成績，是花蓮縣十三鄉鎮市中的首座銀級獎，游淑貞鄉長感謝鄉親與環保志工們攜手共好維護鄉城潔淨，除吉安鄉公所的努力以外，干城社區發展協會積極配合鄉內輔導從源頭落實垃圾減量、資源回收工作，自2020年協力推動永續低碳樂活體驗廣獲好評，還有吉安村、永興村、仁和村等多社區協力低碳環保工作也頗具成效，期盼18村集力積極配合環境部低碳永續家園評等，擴大提升全鄉低碳環保成效，啟動全鄉全面源頭垃圾減量、資源回收再利用低碳行動。

游淑貞再感謝中央環境部、花蓮縣環保局給予基層最辛苦的同仁再次肯定，今年持續挹注10立方米和12立方米密封壓縮式新型垃圾車，以迎戰更優質的垃圾收運工作，她表示，優質城鄉以環境清潔優質為首要品管，榮獲花蓮縣潔淨家園第一名的吉安鄉，責無旁貸將持續優化環境、落實管理責任，用創意創新推展環保資收各項任務圓滿。