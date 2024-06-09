　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

西南風水彈報到！連6天半個台灣溼答答　大雨熱區出爐

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

雨還沒完！中央氣象署表示，未來一周受西南風影響，水氣偏多，其中南台灣和各地山區易有局部大雨發生，中部、金馬澎也有局部陣雨或雷雨，北部、東部多雲到晴午後有局部雷陣雨，沒下雨時感受悶熱，高溫皆達30度以上。災害預報士賈新興預估降雨熱區集中在台中以南。

氣象署表示，明天（10日）鋒面雖然逐漸北抬遠離台灣北部海面，不過西南風仍帶來暖濕的空氣，南部不定時有短暫陣雨或雷雨，中部也有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，南部地區及午後各山區並有局部大雨發生的機率；溫度方面會比再高一些，各地高溫約30至34度，沒下雨時天氣悶熱。

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

[廣告]請繼續往下閱讀...

未來一周受西南方影響，氣象署提醒，南部易有雨、降雨機率較高，中部也有局部短暫降雨，北部、東半部午後留意局部雷陣雨，各地山區及南部地區留意局部大雨。10日（周一）至16日（周日）這段時間水氣偏多，南部地區較易有短暫陣雨或雷雨，中部及馬、金、澎也有局部短暫陣雨、雷雨，北部、東半部大致為多雲到晴，午後有局部雷陣雨，沒下雨時感受較悶熱，高溫皆達30度以上。

災害預報士賈新興分析，偏強西南風遲到，於11日（周二）開始影響台灣到15日（周六），台中以南易有局部短暫雨，大台北東側及南側、各地山區、台中以南及宜花東有午後局部短暫陣雨，以桃竹一帶天氣相對穩定。其中午後雷雨的空間特徵，在偏西南風的影響下，主要熱區集中在山脈西側，大台北地區則易出現在東側及南側，一些情況下，迎風面山區的前緣平地區也會有午後降雨發生。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

ET快訊
西南風水彈報到！連6天半個台灣溼答答　大雨熱區出爐
台鋼上半季確定淘汰
德籍教授太魯閣失蹤73天！兒子今到花蓮尋親　警採DNA建檔
子迂稱黃仁勳逛夜市「瞧不起台灣人」！　Cheap轟：沒料又愛
半套妹技術太好！嫖客PO心得狂讚　應召站被抄了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

西南風水彈報到！連6天半個台灣溼答答　大雨熱區出爐

黑鮪魚大豐收「漁季提早結束」　漁業署：6／12起禁止捕撈

宜蘭也受地震波及！端午連假遊客砍對半　清水地熱竟還有停車位

端午節粽子別整串送！行房縱慾恐遭「邪毒傷身」　命理師揭6禁忌

好市多熱賣品特價！她衝賣場竟被告知「優惠取消」　超瞎理由曝

常把紅包當垃圾丟掉！　環保局：貴重物品藏鐵盒

國5北上龜速「午夜紓解」　收假日國道11路段易塞　

爽用到年底！「6款免費貼圖」柴柴萌爆了

別讓MBTI測驗結果定義你的人生　雪力《內在自癒》找到前進的破關鑰匙

老公「1理由」堅決不讓女兒讀大學　人妻怨：吵到快離婚

Tank心臟病開唱「第1首就不舒服」　手摀胸口..《專屬天使》3千鐵粉幫唱完

家突然出現不速之客　一查才知是蟑螂剋星

黃宣《歌手》「救場主持」被讚爆！　嗨到讓汪蘇瀧笑喊：壓力好大XD

付10元→爽掉13瓶！　投飲料販賣機遇故障

雲台天瀑源頭見水管　陸景區：枯水期輔助

黃鶯鶯陪邱瓈寬吃飯：要保重喔　伍佰.胡瓜.林美秀.峮峮現身哀悼

賓士貓發出淒厲殺豬聲 飼主無奈：謝鄰居包容

林美秀罹「後天血友病」腿腫到放血...噴出來

認識逾20年國小同學約吃飯！　穿體育服紮高腰秒回學生時代

封印解除！邊佑錫變身《庫洛魔法使》小櫻　台北見面會「三段式飛吻」全場瘋掉

西南風水彈報到！連6天半個台灣溼答答　大雨熱區出爐

黑鮪魚大豐收「漁季提早結束」　漁業署：6／12起禁止捕撈

宜蘭也受地震波及！端午連假遊客砍對半　清水地熱竟還有停車位

端午節粽子別整串送！行房縱慾恐遭「邪毒傷身」　命理師揭6禁忌

好市多熱賣品特價！她衝賣場竟被告知「優惠取消」　超瞎理由曝

常把紅包當垃圾丟掉！　環保局：貴重物品藏鐵盒

國5北上龜速「午夜紓解」　收假日國道11路段易塞　

爽用到年底！「6款免費貼圖」柴柴萌爆了

別讓MBTI測驗結果定義你的人生　雪力《內在自癒》找到前進的破關鑰匙

老公「1理由」堅決不讓女兒讀大學　人妻怨：吵到快離婚

唐綺陽被挖20年前「短裙辣舞畫面」　網一算驚呆：那時已經39歲

西南風水彈報到！連6天半個台灣溼答答　大雨熱區出爐

EXO伯賢香港演唱會「怒嗆黃牛」：不愛就別買！　影片秒衝上熱搜

新北綠竹筍消暑解膩　清甜低熱量伴端午佳節

VIVIZ首場海外巡演獻台灣！　拋出「世界首見」超甜模樣掀暴動

民團遊行呼籲關注香港　陸委會：政府挺港的決心從未改變

子迂稱黃仁勳逛夜市「瞧不起台灣人」！遭百萬網紅Cheap轟：沒料又愛裝

鍾瑶KID花蓮首航出發　遠征260公里黑潮創造歷史

余謙本季首勝開張、詹子賢猛打　台鋼上半季確定淘汰

半套妹技術太好！嫖客高調PO交易心得狂讚　應召站成目標被抄了

母女自撞翻覆　嬤PO影公審「機車惡意逼車！」反遭酸：哪來的勇氣

生活熱門新聞

日本妹搭捷運聊太嗨！台灣乘客「反應超快」

診所21：30休息卻開到凌晨　患者狂道歉：等我

陸網紅激賞星宇！點出唯2缺點釣出K董親回應

快訊／國家警報響了！12縣市大雨特報　大雷雨灌2地

今全台有雨　「下最大」地區曝

OL捷運上驚聞「妹妹腥味」　一票女生同感：擔心是自己的

5A++捨建中、北一女「就讀新北市立學校」　教育局發30萬獎學金

黃仁勳離台前　愛妻1舉動網狂讚：很有教養

今彩539頭獎1注中獎　獎落桃園

不是超慢跑！內行大推「1居家運動」：3個月瘦8公斤

360年媽祖嫁關公「冠夫姓」！廟方嗆：不需酸民干涉

全台變天！　今防豪雨地區曝

消費者罵翻「加蛋還是+20」　蛋商公會喊話：餐飲業應同步降價

她面試完突被警衛攔下！「聽1句」才知公司真面目

更多熱門

相關新聞

雨還要下6天　2地午後雷雨最猛

雨還要下6天　2地午後雷雨最猛

今天(9日)台灣北部海面有道鋒面形成，加上西南風影響，天氣不穩定，明天起未來一周受西南風帶來水氣影響，南部整天有不定時降雨，午後北部、東半部有雷陣雨，其中北部和東部山區有短延時強降雨，雨還要下6天。

快訊／雨下到入夜！雨區更廣「16縣市豪大雨特報」

快訊／雨下到入夜！雨區更廣「16縣市豪大雨特報」

快訊／雨彈升級！13縣市豪大雨特報

快訊／雨彈升級！13縣市豪大雨特報

快訊／雨區擴大！13縣市大雨特報　國家警報再告警

快訊／雨區擴大！13縣市大雨特報　國家警報再告警

大雨灌南投　水利署針對兩地區列一級淹水警戒

大雨灌南投　水利署針對兩地區列一級淹水警戒

關鍵字：

西南風大雨賈新興

讀者迴響

熱門新聞

小鬼離開4年…峮峮抽月老籤詩「最愛的人離開了」

巨蟒「活人生吃」！　印尼女遭吞食畫面曝

謝京穎婚紗美炸！張書偉深吻24秒

黃仁勳家多輛跑車　輝達工程師曝回憶

日本977人↑感染「奪命食人菌」！死亡率30%

加州迪士尼出人命！　摔車撞擊頭部亡

重慶女子龍舟隊翻船3死　傳多人未穿救生衣

日本妹搭捷運聊太嗨！台灣乘客「反應超快」

診所21：30休息卻開到凌晨　患者狂道歉：等我

即／台中小吃部爆衝突　男滿臉傷衝超商求救

陸網紅激賞星宇！點出唯2缺點釣出K董親回應

快訊／國家警報響了！12縣市大雨特報　大雷雨灌2地

今全台有雨　「下最大」地區曝

手搖飲「19元紅茶」限時19天開喝了

Energy合體！爆乳新娘嗨跳16蹲

更多

最夯影音

更多

Tank心臟病開唱「第1首就不舒服」　手摀胸口..《專屬天使》3千鐵粉幫唱完

家突然出現不速之客　一查才知是蟑螂剋星

黃宣《歌手》「救場主持」被讚爆！　嗨到讓汪蘇瀧笑喊：壓力好大XD

付10元→爽掉13瓶！　投飲料販賣機遇故障

雲台天瀑源頭見水管　陸景區：枯水期輔助

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面