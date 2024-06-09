西南風水彈報到！連6天半個台灣溼答答　大雨熱區出爐

記者許力方／台北報導

雨還沒完！中央氣象署表示，未來一周受西南風影響，水氣偏多，其中南台灣和各地山區易有局部大雨發生，中部、金馬澎也有局部陣雨或雷雨，北部、東部多雲到晴午後有局部雷陣雨，沒下雨時感受悶熱，高溫皆達30度以上。災害預報士賈新興預估降雨熱區集中在台中以南。

氣象署表示，明天（10日）鋒面雖然逐漸北抬遠離台灣北部海面，不過西南風仍帶來暖濕的空氣，南部不定時有短暫陣雨或雷雨，中部也有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，南部地區及午後各山區並有局部大雨發生的機率；溫度方面會比再高一些，各地高溫約30至34度，沒下雨時天氣悶熱。

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未來一周受西南方影響，氣象署提醒，南部易有雨、降雨機率較高，中部也有局部短暫降雨，北部、東半部午後留意局部雷陣雨，各地山區及南部地區留意局部大雨。10日（周一）至16日（周日）這段時間水氣偏多，南部地區較易有短暫陣雨或雷雨，中部及馬、金、澎也有局部短暫陣雨、雷雨，北部、東半部大致為多雲到晴，午後有局部雷陣雨，沒下雨時感受較悶熱，高溫皆達30度以上。

災害預報士賈新興分析，偏強西南風遲到，於11日（周二）開始影響台灣到15日（周六），台中以南易有局部短暫雨，大台北東側及南側、各地山區、台中以南及宜花東有午後局部短暫陣雨，以桃竹一帶天氣相對穩定。其中午後雷雨的空間特徵，在偏西南風的影響下，主要熱區集中在山脈西側，大台北地區則易出現在東側及南側，一些情況下，迎風面山區的前緣平地區也會有午後降雨發生。