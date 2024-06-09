西南風挾水氣「雨還要下6天」　2地午後雷雨最猛

▲明起未來一周為西南風挾帶水氣影響，南部整天有不定時降雨，北東有午後雷陣雨。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(9日)台灣北部海面有道鋒面形成，加上西南風影響，天氣不穩定，明天起未來一周受西南風帶來水氣影響，南部整天有不定時降雨，午後北部、東半部有雷陣雨，其中北部和東部山區有短延時強降雨，雨還要下6天。

中央氣象署預報員張承傳表示，明天鋒面慢慢北抬遠離，明天到未來一周為偏西南風環境，帶來水氣，南部整天有不定時短暫陣雨或雷雨，清晨中部也有短暫陣雨或雷雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

雨區變化方面，張承傳說明，明天夜晚到周二清晨降雨偏向沿海跟平地，午後中南部雨區往內陸山區發展，北部、東半部明天到未來一周偏午後雷陣雨，北部和東部山區有局部大雨及短延時強降雨，明天到下周六都是有機會出現降雨的天氣。

此外，張承傳也指出，今天午後雷陣雨明顯，南投時雨量最大106毫米，主要是西南風加上北部海面鋒面形成，明天開始為西南風影響，鋒面移至長江口，明天強降雨會比今天少一點，不過有些地方還是會有局部性大雨。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

至於未來一周溫度，張承傳說，受偏西南風影響，天氣偏熱，明天各地高溫約32到34度，周三到周六西南風偏強，台東有焚風發生機會，高溫可到36度。