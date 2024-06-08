交通部3年砸20億「基隆仍山崩」　游顥要求加強監測資料公開

▲基隆潮境公園旁台2線日前山崩。（資料照片／記者徐文彬攝）

記者高堂堯／南投報導

台2線基隆潮境公園路段日前發生山崩，百噸巨石伴隨泥沙轟然滑落、阻斷當地交通；立委游顥日前指出，基隆山崩毫無預警、事前檢測也無異狀，同屬多山的南投何時會發生顯然也未可知，要求交通部通盤檢討監測機制，並將列管邊坡及邊坡管理資訊於公開網站揭露。

立法院交通委員會6日邀請交通部就「台二線70K崩塌暨道路邊坡滑坡監控作為」進行專題報告；游顥指出，目前邊坡定性警示看板僅設置在邊坡道路旁，列管邊坡及管理資訊應於網站公布，方便用路人查詢、提高行車時警覺。

▲▼立委游顥憂再現山崩，要求揭露列管邊坡名單；下圖為奧萬大聯外道路近日坍方中斷情形。（圖／立法委員游顥辦公室、林業保育署南投分署提供）

游顥也認為，交通部109至112年於省道改善計畫內，辦理優先關注邊坡科技巡檢、執行經費1.7億元，113年續編4000萬辦理檢測、維護、補強或整治，挹注近20億改善46處邊坡；但本次發生事故的是逆向C級邊坡，他要求交通部應強化巡檢、加強監測系統佈設，減少無預警邊坡山崩，以嚴謹的方式讓民眾心安。

交通部次長陳彥伯回應，本次山崩之邊坡是C級邊坡，此次無預警坍塌，交部會通盤檢討邊坡監測機制，並公開揭露列管邊坡資訊。