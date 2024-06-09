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基隆Podcast深度暢談端午節　分享文化習俗與南北粽起源

▲基隆Podcast深度暢談端午節。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆Podcast深度暢談端午節。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

端午節不僅是味蕾的盛宴，也是一個濃郁文化氛圍的節日，各式各樣的粽子，從鹼粽、南部粽、北部粽到潮州粽，每一款都有其獨特的風味和背後的故事。本周「基隆Podcast」的主持人余治明邀請基隆在地媒體「基隆海嗨」總編輯廖湘玲，來深入分享端午節的豐富文化習俗及南北粽子的起源。

余治明提到，雖然端午節被認為是一年中陽氣最旺盛的日子，但同時也被視為“兇日”。在這天，炎熱的天氣和水上活動常常導致事故，因此長輩們經常提醒大家避免戲水。從屈原投江到伍子胥含冤，再到曹娥救父，這些與端午相關的悲壯故事，都使這個節日帶有一絲哀愁的色彩，因此人們往往用“端午安康”來代替“端午快樂”作為節日的問候。

廖湘玲分享南部粽和北部粽的特點，南部粽多見於中國的福建與廣東，將生糯米中包裹炒好內餡，經水煮後口感Q彈軟糯口味清淡，常會搭配醬料食用，由於粽葉是連同米飯煮熟，通常帶有明顯的粽葉香氣;北部粽則常見於江浙和上海，糯米與餡料都會預先炒製，米飯與肉類食材的油脂相互交融，經過醬汁的油炒和調味，使得粽子味道濃郁，米粒分明，整體香氣明顯。

▲基隆Podcast深度暢談端午節。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市政府發言人余治明（左）、在地媒體「基隆海嗨」總編輯廖湘玲（右）。

此外，她還介紹新北市石門區的十八王公肉粽，由於同屬北海岸地區導致許多外地遊客以為十八王公就在基隆，這裡之所以賣肉粽是起源於當初唐山過台灣時有17人發生船難，加上一條忠犬陪同殉葬，當地百姓特別用粽子祭拜而相關。另外這間廟宇特別靈驗，據網路資料顯示，旺旺集團董事長蔡衍明當初創業，在拜完十八王公後，半夜聽到犬吠「旺旺」，旺旺集團事業也越來越順利，使十八王公故事成為一段美談。

廖湘玲說，在每年端午節基隆會有盛產一種罕為人知的海產叫做「白底仔」，牠是一種在夏季東北角礁岩上的小螃蟹，東北角漁村居民會在潮間帶採集這種螃蟹，帶回家作為加菜的食材。常見的「白底仔」料理包括：醬漬白底蟹、白底蟹粥和生炒白底蟹。廖湘玲大力推薦醬漬白底蟹，這道料理是將蟹洗淨後，以大蒜、辣椒、砂糖和醬油充分混合醃漬1至2天，鹹鮮醬汁生醃的白底仔帶有一股海藻的清香。

余治明最後表示，一年一度的端午節不僅讓我們追憶伍子胥、屈原等人的愛國情懷，還能透過品嘗各式粽子和參與豐富的節日活動，深刻體驗端午節的文化意義，與家人朋友共享這特殊日子的端午假期。

基隆Podcast／Apple Podcast：https://pse.is/4tvfwr

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