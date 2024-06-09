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新北市議長盃龍舟錦標賽　侯友宜勉選手全力以赴獲佳績

▲新北市議長盃龍舟錦標賽。（圖／新北市體育局提供）

▲新北市議長盃龍舟錦標賽9日在微風運河展開。（圖／新北市體育局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市議長盃第十四屆龍舟錦標賽今（9日）在微風運河展開為期兩天的賽事，市長侯友宜與議長蔣根煌攜手為表演賽隊伍鳴槍，祝福龍舟賽順利圓滿；今年除了競賽，也新增創意隊呼比賽，同時還有豐富的應景活動，歡迎市民朋友到場同樂，或透過線上直播觀看賽事，歡度端午佳節。

侯友宜表示，議長盃龍舟賽邁入第14年，是新北市最傳統應景的運動賽事，可培養團隊凝聚力朝共同目標邁進，也期許所有人都能秉持划龍舟的精神，同心齊力為人民謀求最大的福祉。今年有27個國家、98支隊伍，共2,100位好手參賽，祝福選手們都能盡情發揮、歡慶端午。

▲新北市議長盃龍舟錦標賽。（圖／新北市體育局提供）

▲新北市長侯友宜（右2）與議長蔣根煌（右3）攜手為表演賽隊伍鳴槍加油。

體育局表示，今年龍舟賽開幕典禮運動員代表為世界龍舟錦標賽選手余浩俊及本屆最年長參加者游正通，余浩俊在2023年IDBF世界龍舟錦標賽榮獲1銀1銅的佳績，80歲的游正通以划龍舟維持體能狀態及身體健康，兩人共同宣誓，為龍舟賽揭開序幕。

體育局補充，今年大會響應龍年舉辦主題活動，並準備龍年御守、龍紋香包等好禮；現場也規劃多元周邊活動及精彩舞台節目，歡迎親子族群共同參與；活動期間每日提供2500份刮刮卡，民眾到現場領取，則有機會贏得萬元黃金粽子、禮券等熱門商品，活動詳情可關注「新北市龍舟賽」官網。

▲新北市議長盃龍舟錦標賽。（圖／新北市體育局提供）

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