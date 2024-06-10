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新北百年古井打午時水　蘆洲李宅端午節包粽比賽

▲新北百年古井打午時水 蘆洲李宅端午節包粽比賽。（圖／新北市蘆洲區公所提供）

▲蘆洲李宅為國定古蹟，宅內的古井具有百年歷史。（圖／新北市蘆洲區公所提供，下同）

記者戴上容／新北報導

新北市蘆洲區公所今（10日）上午於蘆洲李氏古宅舉辦「懷舊樂趣迎端午 粽情粽憶在蘆洲」一系列精彩活動吸引數百人參與，今年端午節以人人都喜愛的粽子為主題，有祖孫三代參加包粽子比賽，最快速且正確的隊伍幸運獲得文昌開筆禮，拓展智慧精進學業。

蘆洲區公所表示，由蘆洲區成立銀髮俱樂部及社區關懷據點的成功里、得仁里、長安里、永樂里及信義里里辦公處和原住民族芭島系文化藝術團，精心製作了素粽、印尼粽、冰粽、小米粽，分別搭配與保和宮和湧蓮寺加持過的香包聰明粽及平安粽。

現場民眾用紙本發票就能兌換各具特色的粽子，同時獲得神明庇護、平平安安、金榜題名，活動所募集到的發票，將全數捐贈予致力於關懷蘆洲區獨居弱勢長者的新北市共好慈善協會，讓民眾在參與活動的同時，也能一起為社會公益盡一份心力。

▲新北百年古井打午時水 蘆洲李宅端午節包粽比賽。（圖／新北市蘆洲區公所提供）

▲粽藝王比賽的大小選手們各個準備充分。

新北市副秘書長柯慶忠特別蒞臨現場表示，蘆洲李宅為國定古蹟，宅內的古井具有百年歷史，端午節當天自井中汲取的午時水，不僅可淨身，還有避邪祛除惡運的效果，充滿端午習俗的文化意涵。粽藝王比賽的大小選手們各個準備充分，每一位參賽者皆參與包粽的過程，藉著比賽將技能傳承給下一代，比賽最終共有6組隊伍以巧手和默契拔得頭籌，贏得了蘆洲李氏古宅文昌開筆禮。

參賽的李同學表示，「今天是媽媽和阿嬤帶我一起參加包粽子，雖然很緊張，但學到包粽的技巧，非常有趣也很有成就感。」除了包粽比賽和趣味遊戲，現場還有小夢想樂團、Supersweet創意舞蹈團、細菌哥哥腹語秀等精彩表演以及造型氣球供大小朋友索取，為大家帶來了豐富的視覺和聽覺享受。

蘆洲區長陳炳仲與現場民眾開心合影表示，非常高興看到這麼多家庭參與我們的端午節活動，感謝蘆洲李氏古蹟維護文教基金會李力群董事長提供場地，支持區公所藝文活動，為節日更增添歷史意義。

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