台南接連降雨展生機　環境指標昆蟲彩裳蜻蜓現身山上花園水道博物館

▲台南山上花園水道博物館，最近被視為環境指標的彩裳蜻蜓，更是大量出現在園區內，見證園區十分豐富生態環境。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南山上花園水道博物館，占地36公頃的園區，多樣化生態環境，讓園區成為最佳觀測自然場域，最近接連降雨，更讓園區充滿生機，其中被視為環境指標的彩裳蜻蜓，更是大量出現在園區內，見證園區十分豐富生態環境。

最近正好是夏蟬羽化期，在密林區及沙坑旁，處處可見蟬蛻，有單獨1隻，也有2隻交疊，甚至在同一棵樹上也可看到大批聚集的蟬蛻，不少家長帶著孩子到園區休憩時，四處拍照、蒐集蟬蛻，增加親子間話題，也成為另一種遊園樂趣。

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文化局長謝仕淵指出，台南山上花園水道博物館過去為水源地，人員出入受到嚴格管制，生態得以完整保留，加之後來成為農業局苗圃期間又培育大批樹苗，吸引許多昆蟲、禽鳥等動物棲息，長久下來形成生態豐富的場域，為了珍惜這寶貴的資源，館方在維護環境時，以最低限度對環境干擾方式進行，雖然人力消耗很大，但總算營造出這樣的成果。

館方表示，最近接連下雨，帶動萬物欣欣向榮，園區草坪從年初一片焦黃變得翠綠，各種花草也接續開放，鳥類和昆蟲也全面繁衍，走入園區就可聽到震耳的蟬鳴聲，處處充滿生機。

其中在生態池旁的的親水河道，更常見到各種蜻蜓蝴蝶飛舞，尤其有蝴蝶蜻蜓之稱的彩裳蜻蜓，更不時現蹤其間，讓目睹民眾直呼值回票價。