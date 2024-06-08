南部血庫缺血　台南企業辦捐血活動獲242袋熱血

▲ 獅迷吳展霈（圖）穿球衣熱血捐血小板，捐血紀錄突破200次。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

南部地區醫療用血庫存告急，僅剩4天庫存量，其中又以 A、O型血最缺！台南企業東葉開發建設，8日在北安捐血室舉辦「熱血一袋．無可取代」公益捐血活動，市議員蔡宗豪、陳怡珍、周麗津、林冠維與曾之婕秘書代表也到場號召民眾挽袖捐血，一天下來共獲242袋熱血。

數據顯示，高雄捐血中心所轄的縣市（嘉南高屏澎東地區），近2週不管是各地捐血站／室或是派往各地的捐血車，都因雨勢不斷影響民眾出門捐血意願，捐血量比預期短少近6000袋，對南部地區醫療用血造成嚴重的衝擊，醫療用血僅存約4天的血液庫存，但每日醫院的需求量卻需2100袋。恐影響須輸血病友。

▲台南企業東葉開發建設，8日在北安捐血室舉辦「熱血一袋．無可取代」公益捐血活動，一天下來共獲242袋熱血。

東葉董事長葉國書表示，受到梅雨季影響，捐血人次如往年預期減少許多，希望藉由辦活動為社會盡微薄之力，現場除了東葉志工團加入挽袖捐血行列，還有慢壘球隊及轎班會年輕人都紛紛前來響應，希望可以募集超過280至300袋的熱血，也呼籲各個企業能夠響應舉辦捐血活動，幫助社會上急需用血的人。

蔡宗豪指出， 最近大雨來襲水庫滿水了，但血庫卻不足，感謝東葉開發建設主辦這場捐血活動，也謝謝前來挽起衣袖捐出熱血的大家，一同建立善的循環。

陳怡珍說，東葉開發建設連續4年舉辦捐血救人公益活動，目前血液庫存量告急，什麼血型都缺尤其是A、O型血，需要大家挺身而出獻大愛，紓解血荒。

東葉開發建設在2015年台灣面臨大血荒之際，自主性發起揪團捐血，不僅公司員工，就連親朋好友、慢壘球隊球友等都熱情響應加入「東葉捐血團」，自此東葉每年舉辦各項公益活動，從捐血室、養老院、醫療院所，到關心社區獨老、校園弱勢學童等，都能看見「東葉家族志工團」的身影。