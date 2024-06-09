宏都拉斯白蝦「對台出口暴跌近60%」　蝦農：中國只用半價買

▲蝦類養殖是宏都拉斯南部的經濟命脈。（圖／CFP，下同。）

記者吳美依／綜合報導

宏都拉斯2023年3月與台灣斷交、轉與中國建交後，被視為該國「南部經濟命脈」的白蝦養殖業遭受巨大衝擊。當地媒體報導，宏都拉斯今年第一季對台白蝦出口量暴跌將近6成，而中國僅願使用半價購買白蝦。

La Prensa引述宏都拉斯全國水產養殖業者協會（ANDAH）數據報導，2024年第一季，宏國白蝦對台出口量破紀錄下跌59.5%，從844萬6445磅降至340萬6490磅，原因是該國與台斷交後，雙邊自由貿易協定（FTA）終止，連帶失去對台出口零關稅的優惠，自從去年12月5日起，必須被課徵20%關稅。

ANDAH主席哈維爾（Juan Carlos Javier）表示，台灣問題缺乏商業解決方案，因為這是政府的決定，而與北京的自由貿易協定也無法改善蝦農處境，因為中國僅出價台灣價格的50%。此前，台灣購買白蝦的平均價格為每公斤5.6美元（約新台幣181.5元）。

中美洲調查新聞媒體expediente publico也在去年12月的一份報導指出，宏都拉斯與台灣斷交後，白蝦出口額減少1080萬美元，「與中國的新關係無法代替這個（台灣）市場。」

今年1月，ANDAH執行長艾瑪杜爾（Javier Amador）就曾透露，中國目前開價僅約台灣的50%，每公斤價差3至3.5美元（約新台幣97至113元），因此與台灣斷交後，外匯減少1500萬美元（約新台幣4.8億元）。

今年2月，宏都拉斯南部城市「喬魯特卡」（Choluteca）市長索里亞諾（Quintín Soriano）更警告，若政府不解決白蝦市場問題，南部地區將有4萬人失業，屆時恐怕引爆動亂，「台灣是一個很好的白蝦市場，但政府已經關閉了與台灣的經濟及外交關係。」

與台灣斷交「白蝦沒出路」 宏都拉斯南部恐4萬人失業