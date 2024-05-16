昔「密謀復仇」欲擊落日本民航機　馮世寬：當時仇匪恨日

記者呂晏慈／台北報導

退輔會主委馮世寬近日出版回憶錄，回顧1972年日本與中華民國斷交時，憤而想要駕機擊落一架日本民航機，表達自己「為國復仇」的決心。對此，馮世寬今（16日）受訪說，這是國家給予自己的愛國教育、軍事教育、飛行技能所得到的結果，當時仇匪恨日就是戰略目標，「我們勇敢地實踐而已」。

▲退輔會主委馮世寬今天出席新書發表會。（圖／記者李毓康攝，下圖同）

馮世寬出版新書《大鵬展翅：馮世寬回憶錄》，今天下午在蔣經國圖書館舉辦新書發表會。馮世寬在書中透露，1972年日本與中華民國斷交時，他當時擔任空軍戰鬥機飛官，憤而想要駕機擊落一架日本民航機，然後飛回基地自首，以表達自己「為國復仇」的決心，所幸當天身體突然出狀況，導致無法起飛。他認為，這應該是神明在冥冥中保佑，要他別作出衝動之舉。

對於這段往事，馮世寬在新書發表會後受訪說，是有這回事，當時他已經決定，假若這件事情發生了，他會落在國際機場，不會落在軍用機場，當然更不會跑到大陸去，因為一人做事一人當，這是母親交給自己的。

馮世寬說，50年後探討這件事，他不會後悔，因為這是國家給予自己的愛國教育、軍事教育、飛行技能所得到的結果，當時仇匪恨日就是戰略目標，「我們勇敢地實踐而已」，當然，假若現在自己當飛行員，因為時空的轉變，他認為他不會再做這件事。