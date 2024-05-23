斷交以色列！　哥倫比亞總統下令：在巴勒斯坦設大使館

▲ 裴卓月初宣布與以色列斷交。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

西歐3國22日相繼宣布承認巴勒斯坦國家地位後，月初和以色列斷交的哥倫比亞也宣布，將在巴勒斯坦開設大使館。

根據CNN，哥倫比亞外交部長穆里略（Luis Gilberto Murillo）22日表示，總統裴卓（Gustavo Petro）下令在約旦河西岸的巴勒斯坦城市拉馬拉（Ramallah）開設大使館，此舉是裴卓與他國政府共同推動承認巴勒斯坦的外交政策目標一環。

穆里略說明，「哥倫比亞前幾屆政府就已承認巴勒斯坦為國家」，「裴卓總統已經指示我們，在拉馬拉設立哥倫比亞大使館」，下一步則是選定哥倫比亞駐拉馬拉代表。

此前，歐洲的西班牙、愛爾蘭及挪威紛紛表示承認巴勒斯坦。而裴卓1日宣布與以色列斷交，指控以國總理納坦雅胡在加薩政爭中實施「種族滅絕」。

穆里略22日重申，哥倫比亞譴責哈瑪斯侵略，但反對以色列的回應，且強調在拉馬拉開設大使館並非為針對以色列，而是有利雙方的措施，「會有愈來愈多國家承認巴勒斯坦，這不是為了針對以色列、以色列人民或猶太人。聯合國同意，在《奧斯陸協議》背景下建構兩國解決方案，而如果你需要兩個國家，巴勒斯坦顯然該被承認為國家」。