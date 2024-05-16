消費滿額送100隻蝦！高雄港式火鍋插旗台中七期　店員熱舞拚場海底撈

▲高雄知名港式鍋物店「春囍打邊爐插旗」台中七期，歡慶新店開幕，祭出滿額送100隻白蝦或一隻波士頓龍蝦優惠。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

高雄知名港式火鍋店春囍打邊爐去年首度進軍台中，在洲際棒球場開設中部一號店，不出半年業績就稱霸全台。業者看好中部人消費力，斥資2000萬元，打造出太空感十足空間，插旗台中誠品480，開幕期間祭出超狂優惠活動，消費滿3000元就送50隻蝦、滿6000元豪送100隻蝦。

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▲店內也有熱舞、慶生活動，被視為拚場海底撈。業者透露，未來會加開消夜場。（圖／記者游瓊華攝）



不僅祭出美食吸引消費者，「春囍打邊爐台中誠品480店」拚場知名鍋物店海底撈，店員不僅幫消費者唱生日快樂歌，每天下午1點30分以及晚上7點30分兩個時段推出「春囍粉紅泡泡」歌舞表演。4月初試營運至今，熱門用餐時段全爆滿。

春囍打邊爐深耕南部，去年首度到台中設店，累計至今共有5家分店，分別是高雄左營明誠店、高雄鳳山文濱店、台南東區中華店，台中洲際崇德店及台中誠品480店，未來還將進軍燒肉市場。

▲春囍打邊爐誠品480店斥資2000萬元打造太空感十足的空間。（圖／記者游瓊華攝）



為慶祝新店開幕，消費者只要到台中崇德、誠品480店用餐，消費滿3000元即送50隻白蝦，消費滿6000元送100隻白蝦或龍蝦1隻，金額可累加計算。

▲王品集團旗下「肉次方燒肉放題」也推出限時活動。（圖／王品提供）



同樣瞄準海鮮愛好者的，還有王品集團旗下「肉次方燒肉放題」，即日起至6月底，限時推出「泰式沙嗲牛肉」、「泰式冬蔭肉醬飯」、「泰式檸檬巴沙魚」和「泰式椰奶巴沙魚」四款限定菜色吃到飽，還可以用銅板價59元加購「霸王黑虎蝦」，滿足饕客味蕾。