與台灣斷交「白蝦沒出路」　宏都拉斯南部恐4萬人失業

▲蝦類養殖是宏都拉斯南部的經濟命脈。（圖／CFP，下同。）



記者吳美依／綜合報導

宏都拉斯2023年3月與我國斷交，迄今將滿1年，對台債務仍高達4.4億美元（約台幣138億元）。如今，被視為該國南部經濟命脈的蝦類養殖也陷入困境，喬魯特卡（Choluteca）市長索里亞諾（Quintín Soriano）警告，若政府不解決白蝦市場問題，南部地區將有4萬人失業，屆時恐怕引爆動亂。

《論壇報》（Diario La Tribuna）報導，墨西哥政府禁止進口宏都拉斯的甲殼類動物，衝擊該國蝦類產業。索里亞諾對此表達遺憾，也呼籲政府必須採取適當措施，避免市場停擺。

他說，「台灣是一個很好的白蝦市場，但政府已經關閉了與台灣的經濟及外交關係。中國開價很低，所以還沒做出任何決定。墨西哥也是一個選擇，但該國對我們關閉市場。政府必須找到解決方案。」

索里亞諾也警告，萬一南部出現4萬人失業潮，恐怕發生騷亂，但如果像是去年養蝦業的和平遊行，就不應該被政府說成暴力動員。

蝦類養殖不僅是宏都拉斯南部的經濟命脈，更是該國出口亞洲的最主要產品。根據宏都拉斯央行數據，截至2022年10月，該國水產出口總額2.31億美元（約新台幣72.4億元），蝦類占比高達30.1%、也就是6970萬美元（約新台幣21.8億元）。

宏都拉斯全國水產養殖業者協會（ANDAH）執行長艾瑪杜爾（Javier Amador）上月也向宏都拉斯電視台HCH表示，中國目前給他們的開價僅約台灣的50%，每公斤價差3至3.5美元（約新台幣94至110元），因此該國與台灣斷交後，外匯減少1500萬美元（約4.7億元）。

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