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嘉義優質山海產登國宴　頂級哈密瓜、黃錫鯛及白蝦入圍

▲▼ 嘉義頂級極光哈密瓜、生態養殖黃錫鯛及白蝦登上國宴餐桌 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義頂級極光哈密瓜、生態養殖黃錫鯛及白蝦登上國宴餐桌 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

第16任總統、副總統就職國宴菜色出爐了！嘉義縣有「創四季溫室農園」嘉義極光哈密瓜、「邱家兄弟」黃錫鯛及白蝦等三項農漁產入選，國宴賓客在餐桌上就能品嚐嘉義優鮮的美味。

▲▼ 嘉義頂級極光哈密瓜、生態養殖黃錫鯛及白蝦登上國宴餐桌 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義生態養殖達人邱經堯兄弟飼養的黃錫鯛及白蝦登上國宴餐桌 。（圖／嘉義縣政府提供）

「邱家兄弟」是嘉義縣布袋鎮從事水產養殖有50年多年經驗的業者，2001年起養殖全程無化學藥物、無抗生素、無生長激素養殖，同時採用中低密度生態共生養殖，主產物為虱目魚及白蝦，次產物包括鱸魚、吳郭魚、草魚、烏魚、豆仔魚和大頭鰱等，｢邱家兄弟｣水產可以是餐桌上令人安心的優質食材。

▲▼ 嘉義頂級極光哈密瓜、生態養殖黃錫鯛及白蝦登上國宴餐桌 。（圖／嘉義縣政府提供）

這次成為國宴「原味純粹、刺楤生態魚－黃錫鯛」主角的黃錫鯛，是在引進海水過程中跑進魚塭的，屬肉食性魚種，嘴巴較小，會吃池中的小貝類，所以是在生態池中天然成長的魚，魚肉滋味就特別鮮美。

▲▼ 嘉義頂級極光哈密瓜、生態養殖黃錫鯛及白蝦登上國宴餐桌 。（圖／嘉義縣政府提供）

另外，｢邱家兄弟｣的白蝦也入列成為國宴「在地扎根—五大族群代表小吃」中酸辣蝦的食材。白蝦是漁場中第二大經濟魚種，濾食池水中的藻類及有機物成長，不但可以維持魚塭良好水質，肉質更是扎實、口感Q彈且滋味鮮甜。

邱經堯致力建構「生態級養殖」，以「友善水、土、環境」為水產養殖基本價值，保持20餘年來全程無藥物養殖，連魚池周圍的草都用人工除草，確保零污染，通過國際BAP驗證及國家濕地標章等肯定。

「邱家兄弟」養殖水產品牌已是品質保證，邱經堯曾陸續榮獲全國優秀漁民、產銷履歷達人、國家環境教育獎和10大神農等殊榮。

▲▼ 嘉義頂級極光哈密瓜、生態養殖黃錫鯛及白蝦登上國宴餐桌 。（圖／嘉義縣政府提供）

國宴上也將享譽國際的台灣水果端上桌，其中最火紅的明星就屬來自嘉義縣的「嘉義極光」哈密瓜。嘉義極光吃起來清脆爽口、甜而不膩，還帶有淡淡的焦糖香氣，是近年來水果市場的新寵兒，它的高人氣可是連翁章梁縣長也要排隊預購。

「嘉義極光－歐若拉」（AURORA MELON）由翁章梁親自命名，是縣府的自創品牌，已註冊商標，並訂定品牌標章使用規範，須以嘉義縣為產地，採溫室種植、一株僅保留一果，採收上市前，必須經農藥殘留檢驗合格，以及符合甜度檢測14度以上等條件，產地輔導單位才會核發標章貼紙，每一顆嘉義極光的腰身，都貼有如身分證的專屬編碼貼紙可追溯生產農友。

嘉義縣擁有極佳的氣候、緯度和農業生產環境，再加上農民精益求精的種植與養殖技術，打造出豐富多元化的優質農產，有屢獲國際獎項的阿里山高山茶與咖啡，平原區有溫室生產的精緻蔬果，海邊有來自布袋、東石漁港的新鮮水產，歡迎大家來嘉品嘗更多嘉義優鮮美味農產。

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