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50萬郵輪之旅泡湯！她出發前嗨翻PO文　「1細節」讓假期毀了

▲▼郵輪,海上旅遊,出海。（圖／達志影像／示意圖）

▲美國肯塔基州一家人的郵輪之旅臨時泡湯。（示意圖／達志影像）

記者吳美依／綜合報導

美國肯塔基州一個家庭花費1.5萬美元（約新台幣49萬元）參加豪華郵輪之旅，倒數2天卻發現行程被取消，原來他們在臉書分享即將出發的興奮心情時，不慎把郵輪預約序號也PO了出去，竟遭有心人士盜用，美好假期瞬間泡湯。

苦主蒂芬妮（Tiffany Banks）與丈夫及4個孩子為了這趟旅程計畫一整年，出發前2天卻收到活動取消的電子郵件，她疑惑致電詢問嘉年華郵輪（Carnival Cruise）才知道郵輪預約序號已經被登入，取消總統套房及上岸遊覽等行程。

蒂芬妮根本沒有這麼做，全家人瞬間陷入恐慌，「我們已經為這趟假期投入將近1.5萬美元」，不僅事先全額付清，而且根據郵輪公司規定，出發前15天內已經無法退款。她細數，光是總統套房就要價1.2萬美元，飛往佛州機票約2000美元，還有數千美元的遊覽活動。

嘉年華郵輪調查後指出，這可能是一起「身分盜竊案」。原來，蒂芬妮與丈夫在臉書分享「假期倒數」的螢幕截圖時，沒有把郵輪預約序號遮住或打馬賽克。同日，一個IP位址在加拿大英屬哥倫比亞省（British Columbia）的網路使用者就使用了這組序號，並且取消一家人的行程。

蒂芬妮不滿質疑，為何他人能夠輕易盜用預約號碼，而不需要任何驗證，再也不願參加該公司的郵輪旅程。嘉年華郵輪堅稱系統沒有疏漏，僅願意提供行程優惠券。該公司目前尚未回應媒體置評要求。

 
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