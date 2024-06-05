郵輪靠港旅客上看80萬　航港局放寬規定找人上船工作

▲疫後郵輪產業逐漸復甦，郵輪靠泊數量變多，人才培育需求也激增。（圖／港務公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

郵輪產業疫後復甦，航港局指出，郵輪預報資料顯示今年將靠泊482艘次，預估進出港旅客有望達81.6萬人次，郵輪人才需求增加，將持續以放寬參與國際郵輪就業規定、推廣在校取證、跨校合作及辦理餐勤人員基本知能訓練班等4大面向，培育人才登輪工作。

航港局表示，2016年及2017年已完成法規鬆綁，想到郵輪旅客或事務部門工作者，未取得船員服務手冊前，可先參加「基本安全訓練(包含人員求生技能訓練、防火及基礎滅火訓練、基礎急救訓練、人員安全及社會責任訓練)」及「安全意識」2項船員專業訓練，取得合格證明後，再至航港局各航務中心申請船員服務手冊。

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▲基本安全訓練示意圖求生實作訓練。（圖／航港局提供）

航港局說，此2項船員專業訓練上課天數約11天，費用約1.3萬元，各訓練機構船員專業訓練自費班開課時間及費用略有不同，詳細資訊請洽訓練機構。

航港局2017年起輔導海洋觀光、餐飲等系所，將郵輪工作所需船員訓練融入學校課程，在校取證。目前台灣海洋大學海洋觀光管理系、高雄科技大學海洋休閒管理系，以及台北海洋科技大學餐飲管理系、旅遊管理系等3校辦理。

▲基本安全訓練示意圖救火實作訓練。（圖／航港局提供）

航港局亦協調國立高雄餐旅大學與國立高雄科技大學合作辦理「郵輪產業人才培訓」，高餐學生於大二選修完成後也能在校取證，據以結合高餐觀光及餐飲專業與高科大船員培訓專業，讓更多學生上郵輪服務。

航港局表示，如國人有意願在船上擔任大廚，因需符合國際公約(MLC)規範，除需取得前述2項船員專業訓練證書外，還需完成「餐勤人員基本知能訓練」，上課天數2天，費用6千元，內容包含食品和個人衛生「膳食健康安全與實務中毒」、「食品儲存、備料管理、環境保護」等。