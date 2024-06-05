　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

郵輪靠港旅客上看80萬　航港局放寬規定找人上船工作

▲▼名勝世界壹號郵輪(Resorts World One)。（圖／港務公司提供）

▲疫後郵輪產業逐漸復甦，郵輪靠泊數量變多，人才培育需求也激增。（圖／港務公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

郵輪產業疫後復甦，航港局指出，郵輪預報資料顯示今年將靠泊482艘次，預估進出港旅客有望達81.6萬人次，郵輪人才需求增加，將持續以放寬參與國際郵輪就業規定、推廣在校取證、跨校合作及辦理餐勤人員基本知能訓練班等4大面向，培育人才登輪工作。

航港局表示，2016年及2017年已完成法規鬆綁，想到郵輪旅客或事務部門工作者，未取得船員服務手冊前，可先參加「基本安全訓練(包含人員求生技能訓練、防火及基礎滅火訓練、基礎急救訓練、人員安全及社會責任訓練)」及「安全意識」2項船員專業訓練，取得合格證明後，再至航港局各航務中心申請船員服務手冊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼基本安全訓練示意圖-求生實作訓練。（圖／航港局提供）

▲基本安全訓練示意圖求生實作訓練。（圖／航港局提供）

航港局說，此2項船員專業訓練上課天數約11天，費用約1.3萬元，各訓練機構船員專業訓練自費班開課時間及費用略有不同，詳細資訊請洽訓練機構。

航港局2017年起輔導海洋觀光、餐飲等系所，將郵輪工作所需船員訓練融入學校課程，在校取證。目前台灣海洋大學海洋觀光管理系、高雄科技大學海洋休閒管理系，以及台北海洋科技大學餐飲管理系、旅遊管理系等3校辦理。

▲▼基本安全訓練示意圖-救火實作訓練。（圖／航港局提供）

▲基本安全訓練示意圖救火實作訓練。（圖／航港局提供）

航港局亦協調國立高雄餐旅大學與國立高雄科技大學合作辦理「郵輪產業人才培訓」，高餐學生於大二選修完成後也能在校取證，據以結合高餐觀光及餐飲專業與高科大船員培訓專業，讓更多學生上郵輪服務。

航港局表示，如國人有意願在船上擔任大廚，因需符合國際公約(MLC)規範，除需取得前述2項船員專業訓練證書外，還需完成「餐勤人員基本知能訓練」，上課天數2天，費用6千元，內容包含食品和個人衛生「膳食健康安全與實務中毒」、「食品儲存、備料管理、環境保護」等。

ET快訊
烏克蘭媽媽撐不下去了！開80萬賣掉2歲兒　收滿袋現金當場被抓
快訊／股王噴漲335元！　刷4095新天價
賓士撞毀店面　求償肇事者已死亡...子女拋棄繼承
0403大地震後　玉山變矮了
黃仁勳和「神級大人物」撞生日！　同年月日網驚：這天厲害
大薯、OREO冰炫風都有！　麥當勞「買1送1」開吃
好市多悄上架「洗腎神物」　大批會員反感：抵制！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「非常泰」青蔥、「祥和蔬食」九層塔農藥超標！北市揪13件蔬果違規

郵輪靠港旅客上看80萬　航港局放寬規定找人上船工作

還沒在一起「沒幹嘛就噴3000元」　單身男崩潰：交女友這麼貴

獨自跟團去日本狂遇1事！他愣「很奇怪嗎？」　大票搖頭：超爽啊

黃仁勳肯定台灣人才　教長：從中小學扎根「全民建立AI素養」

90歲阿公進ICU！醫見「兒子超冷漠」心寒...結局反轉藏洋蔥

身分證「5」半價玩義大！遊樂園祭端午連假優惠　6月壽星免費

「鬼頭刀」進軍台灣高級餐廳！漁業署推廣入菜　門市網購也買得到

黃仁勳和「神級大人物」撞生日！同年月日網驚呆：這日子厲害

教長公開支持「公私立學校整併」　讚台科大併華夏是典範

那英唱《擱淺》杰倫粉崩潰：弱爆了！　「像老媽硬要唱」嫌到聲樂老師傻眼XD

黃仁勳演講完奔百元熱炒店　備註不要蒜頭...小費給5000

超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

帶日本妻吃「鐵板燒」　她盛裝赴約到場傻眼

聲樂老師狂讚黃宣「大帥哥」　 看到他婚戒心碎了：No！

黏人汪學主人爬梯子上樓　後方偷跟隨：為了靠近你

李多慧首次編舞領軍大跳　「蕾絲蒙眼+超狂電臀」超辣

禮讓行人遭後車追撞　女駕駛霸氣下車理論

許光漢忘記《想見你》內容　夢想「躺著賺」：有不正直的時候XD

「非常泰」青蔥、「祥和蔬食」九層塔農藥超標！北市揪13件蔬果違規

郵輪靠港旅客上看80萬　航港局放寬規定找人上船工作

還沒在一起「沒幹嘛就噴3000元」　單身男崩潰：交女友這麼貴

獨自跟團去日本狂遇1事！他愣「很奇怪嗎？」　大票搖頭：超爽啊

黃仁勳肯定台灣人才　教長：從中小學扎根「全民建立AI素養」

90歲阿公進ICU！醫見「兒子超冷漠」心寒...結局反轉藏洋蔥

身分證「5」半價玩義大！遊樂園祭端午連假優惠　6月壽星免費

「鬼頭刀」進軍台灣高級餐廳！漁業署推廣入菜　門市網購也買得到

黃仁勳和「神級大人物」撞生日！同年月日網驚呆：這日子厲害

教長公開支持「公私立學校整併」　讚台科大併華夏是典範

AI大爆發！台灣要思考「能否環保發電」　童子賢：電力需求要重估

Tank消失歌壇十年認離罕病　「暴瘦剩57kg」近照曝光了！

高雄也要搶輝達！陳其邁招手「已做好準備」　曝3優勢再送3帆船席

南韓國情院：發現北韓拆除兩韓跨境鐵路跡象　密切關注中

于北辰沒收到黃埔百年校慶邀請函　嘆：我有背叛中華民國？

彰化再伸援手！副議長率隊傳愛　親送2萬顆當地粽挺花蓮

花蓮推動綠色辦公　2天3場說明會宣示5大指標

參加兒畢典！撞斷消防栓水柱狂噴　高雄老實男報警：抱歉浪費水

全聯「雞腿排肉切片」年銷316萬盒！AI產線曝光　年中慶下殺優惠

曝朱立倫喊「花東三法已被黑」　李彥秀：尚未有共識不硬推

生活熱門新聞

新北市「最正運將」就是她！　34E辣照曝光

獨／黃仁勳演講完奔熱炒店　菜單備註4字曝

桃市醫院掀關床海嘯　3個月879名護理師離職

雲林麵攤蛤蜊湯80隔天140　老闆理由讓他傻眼

「芒種」來了！6禁忌曝光「千萬別剪髮」

好市多悄上架「洗腎神物」　會員反感：抵制！

台大醫科女神小馮「真實近況曝光」　PTT震驚

女粉掀衣挺胸求簽名！鄉民見「3兆奶」：老黃被性騷

今明「全台有雨」　連假天氣出爐

「3位正妹姊」包圍東海畢業生！　IG辣照曝光

今全台變天　4日雨區模擬曝

0403大地震後　玉山變矮了

北農董事是渣男！　小三被當工具人洗正宮內褲

酒店妹「29條守則」曝光！　一看驚呆：上班1個月欠公司好幾萬

更多熱門

相關新聞

郵輪靠泊艘次年增近5成　航港局續培育郵輪人才爭取登輪工作

郵輪靠泊艘次年增近5成　航港局續培育郵輪人才爭取登輪工作

疫情後郵輪產業逐漸復甦，交通部航港局表示，依目前郵輪預報資料顯示，今年將靠泊482艘次，相較去年327艘次大幅成長47%，進出港旅客今年有望達81.6萬人次，顯見郵輪人才培育需求大為增加，航港局將持續以放寬參與國際郵輪就業規定、推廣在校取證、跨校合作及辦理餐勤人員基本知能訓練班等4大面向培育人才，協助國人登輪工作。

福州踩線團喊卡！連江議長喊可惜　盼陸客補2成住房缺口

福州踩線團喊卡！連江議長喊可惜　盼陸客補2成住房缺口

馬祖東湧燈塔120周年慶　點燈儀式7月東引島登場

馬祖東湧燈塔120周年慶　點燈儀式7月東引島登場

商港服務費今起開放4大超商繳納　須自付手續費

商港服務費今起開放4大超商繳納　須自付手續費

出發前PO文　50萬郵輪之旅毀了

出發前PO文　50萬郵輪之旅毀了

關鍵字：

郵輪人才放寬工作航港局

讀者迴響

熱門新聞

狄鶯鬧離婚！孫鵬「開出1條件」願點頭

新北市「最正運將」就是她！　34E辣照曝光

唐治平堅不指認　母將成有名無主屍

基隆山崩「瑞典坦克」遭埋　竟還能開回原廠維修

亞馬遜部落連網路！村民沉迷色情片

唐治平戴《周處》手錶：遺體不像我媽

唐治平是隱藏富二代！「父是泰國富商」身世起底

特斯拉哭哭…馬斯克要輝達先把AI晶片給X和xAI

獨／黃仁勳演講完奔熱炒店　菜單備註4字曝

Soya認愛大馬YTR！坦言分手身心崩潰

李妍瑾被爆離婚直播淚崩：是我不好

即／韓國瑜深夜急發聲明

桃市醫院掀關床海嘯　3個月879名護理師離職

李妍瑾整夜哭認婚姻只維持4個月　

台網美澳洲「遭隨機攻擊」送醫　嚇到想回台灣

更多

最夯影音

更多

那英唱《擱淺》杰倫粉崩潰：弱爆了！　「像老媽硬要唱」嫌到聲樂老師傻眼XD

黃仁勳演講完奔百元熱炒店　備註不要蒜頭...小費給5000

超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

帶日本妻吃「鐵板燒」　她盛裝赴約到場傻眼

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面