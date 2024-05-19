裸體渡假村！老闆娘曝「客人勃起」還給大家看　秒被轟出去

▲57歲的凱莉珍經營「BHH天體渡假村」（BHH Naturist Resort）。（圖／翻攝naturistcanaries.com）

記者吳美依／綜合報導

西班牙一間「天體主義渡假村」的老闆娘接受媒體訪問，揭露享受裸體假期時應該遵守的規則。她表示，儘管勃起是很自然的反應，但若沒有加以掩飾，反而刻意引起大家注意，將被立刻趕出去。

來自英國的凱莉珍（Karie Jane）在西班牙加那利群島（Canary Islands）富埃特文圖拉島（Fuerteventura）經營天體渡假村。她強調，天體主義一點也不尷尬，也無關色情，重點是不穿衣服的自由與解放感受。儘管大多數客人的表現無可挑剔，但這裡不容忍任何猥褻行為。

凱莉珍向《每日郵報》表示，男性勃起是很自然的，尤其對於剛接觸天體主義的新手而言、更是如此，但建議利用毛巾或身體姿勢稍加隱藏，甚至待在泳池或海水裡，而非刻意展現給大家看，「如果你看到有人明顯勃起，並且正在刻意引起注意，請通知救生員或管理人員。在大多數案例中，他們會被踢出去，並且禁止再度光臨。」

與此同時，任何在公共場所發生性行為的客人也會被驅離，甚至可能面臨起訴。凱莉珍直言，「這不僅很冒犯，也是違法的。」儘管她的渡假村開放使用相機，但若未經允許拍攝其他客人，也會被請出去，「如果你要拍照，最好確保入鏡的每個人都允許，否則你可能會被踢出去」。

最後，客人們坐下時，必須在臀部墊著一塊毛巾，並且闔起雙腿，盡可能維持公共衛生，「出於禮貌與衛生考量，光著屁股時，你應該坐在毛巾上。」她指出，不只是天體主義者，任何情況下都應該保持禮儀，這是對他人的尊重與體貼。

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