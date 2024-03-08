2000人裸體郵輪！他揭船上生活「推翻一票人想像」：老婆很喜歡

▲外國一名男子分享參加2000人「天體郵輪」的奇妙經驗。（圖／翻攝Instagram@cruisebare）



記者吳美依／綜合報導

外國一名男子分享自己與太太參加2000人「天體郵輪」的奇妙經驗，乘客們都很尊重彼此，年齡層也偏大，因此實際上沒什麼「性氛圍」，推翻了許多人的想像。另外，他也盛讚這趟旅程非常放鬆、舒服，妻子也很喜歡。

這名60多歲男子在網路論壇Reddit發文表示，他在德州旅遊公司「Bare Necessities」預訂行程，並於佛州坦帕（Bare Necessities）登船，接下來7天時間內，郵輪會一路航行，沿途停靠墨西哥及宏都拉斯。

《每日郵報》等外媒報導，男子是第一次參加天體郵輪，但許多同船乘客都有豐富的天體活動經驗，「相對較少年輕伴侶，（年齡層）絕對是更年長的」，目測主要介於50歲至70歲。他認為，這是因為「大多數人似乎到了晚年才會自在地公開裸露。」

男子回憶，船長通常會在離港或靠岸之前30分鐘廣播，提醒大家脫衣或穿衣。不過，除了劇場一對男女演員，其他船員及工作人員皆衣著得當，工作內容也包括維持適當的天體禮儀。

他觀察到，「在陽光下裸體一整天後，許多人通常都會在晚間穿上衣服」，因此傍晚6時過後，往往可以看到有趣畫面，有些人全裸，有些人全身包緊緊，也有些人選擇「透視裝」等性感打扮。不過，大家進入餐廳用餐時，就必須穿好衣服了。

有網友留言詢問，萬一不小心勃起、起生理反應怎麼辦？男子回應，「根據我的經驗，這幾乎從未發生過。這趟郵輪跟性沒什麼關係，所以男人會想辦法藏起來的。非天體主義者想的，比天體主義者多很多。」

也有人擔心會被偷拍，但男子表示，乘客都很尊重彼此，「大家都知道你不能拍攝別人的照片。幾乎沒有人會帶著手機走出船艙。」至於衛生問題，船上四處都可以取用乾淨毛巾，所有乘客也會隨身帶著一條，以利在船艙以外的地方，舒適坐下。

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