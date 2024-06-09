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國產辣椒入菜「不怕蘇丹紅」　農糧署：自製辣醬只要簡單3步驟

▲農糧署臉書提供自製辣椒醬簡單3步驟。（圖／翻攝農糧署臉書）

▲農糧署教戰自製辣椒醬只要簡單3步驟。（圖／翻攝農糧署臉書）

記者楊惠琪／台北報導

今年3月從中國進口的辣椒粉，陸續被驗出含有致癌的蘇丹紅，引爆一連串食安風暴，學校營養午餐也下達「禁粉令」，一時之前，消費者「聞椒色變」。農業部農糧署在臉書粉專建議，喜歡吃辣的消費者，可以選購國產辣椒入菜，或自製辣椒醬，只要簡單3步驟就完成，也不用擔心會有其他有害添加物。

農糧署表示，國產辣椒品種眾多，最常見就是號稱本土最辣的朝天椒，以及細長的長辣椒兩種，產地在嘉義、南投、高雄、屏東、花蓮和台東等，全年均可生產，又以春夏產量最多。購買時要挑選表面飽滿光滑、有硬實感，蒂頭呈鮮綠色，果實無病蟲害、斑點及腐敗現象。

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自製辣椒醬之前，要先備妥長辣椒150公克、朝天椒1至2根、小魚乾適量、蒜頭適量，豆鼓1大匙，沙拉油150 c.c.、米酒30 c.c.。

接著只要簡單3步驟就可以輕鬆完成，農糧署教戰，首先，先把辣椒及蒜仁切末、小魚乾泡水變軟切碎；第二個步驟是冷鍋下油豆鼓煸香，再依序放入小魚乾及蒜末炒香；最後放入辣椒小火炒軟，起鍋前倒入米酒拌勻。

農糧署指出，辣椒其實是富含營養的辛香料，含有維生素、胡蘿蔔素、礦物質等營養，而辣椒中所含辣椒素為辣味來源，能刺激唾液分泌，加快血液循環與胃腸蠕動，因此吃辣容易發汗、發熱，其辣椒素主要存在於內部的白色胎座，去除胎座及種子就能減輕辣度。

▲自製辣椒醬步驟表 。（圖／記者楊惠琪製表）

▲自製辣椒醬所需材料與步驟 。（圖／記者楊惠琪製表）

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