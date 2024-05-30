在褲子拉屎不敢認！父暴怒「強塞辣椒入口懲罰」　4歲兒被活活噎死

▲新加坡一名4歲男童因被父親強塞辣椒入口當作懲罰，而活活被噎死。非新聞當事人。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

新加坡一名男子為了懲罰兒子，強行將辣椒塞入4歲兒子的嘴裡，導致兒子窒息身亡，而被判處8個月監禁。

據《東方日報》報導，2022年8月2日下午1時50分，38歲的被告與妻子和4名小孩一同在家時，突然聞到一陣臭味，於是便認定正在接受如廁訓練的4歲兒子將屎拉在了褲子裡，但兒子卻矢口否認自己便溺弄髒了褲子。

認為兒子撒謊的被告為了懲罰兒子，便從冰箱取出辣椒，強行將辣椒塞進兒子嘴裡。一開始，兒子躺在地上拒絕吃辣椒，但被告還是堅持將辣椒塞入兒子嘴裡，導致兒子跑向他處，隨後嘔吐倒地。

▲驗屍報告顯示，男童是因辣椒卡在氣管交叉處而窒息身亡。（示意圖／VCG）

被告妻子立即為兒子進行哈姆立克急救（Heimlich Manoeuvre），被告也將手伸進兒子口中，試圖摳出辣椒，可惜這些方法都未能奏效，於是被告抱著兒子到附近診所求救。

兒子抵達診所時早已沒有呼吸和脈搏。診所醫生也嘗試為他進行急救與尋找口中異物，可惜一切都徒勞無功，這名4歲的小男童最後在盛港綜合醫院被宣告不治身亡。

驗屍報告顯示，長達15公釐、寬10公釐、高8公釐的辣椒卡在了兒子的氣管交叉處，引發呼吸道急性阻塞，才導致這起悲劇的發生。控方強調，被告應該意識到強行將小面積食物塞進年幼孩子嘴裡會有窒息風險，而要求法庭判處9至12個月監禁。

被告的律師則求情表示，被告是個疼愛孩子的父親，加上被告事後極度愧疚，還患上憂鬱症，請求法官考慮從輕判處。法官宣判時表示，這是一件令人心碎的案件，若被告選擇其他管教方式，悲劇或許可以避免。最終，被告被判處8個月監禁。