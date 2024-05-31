「天天利、365小吃」老鼠亂竄！衛生局揪7缺失　不改善最高罰2億

記者洪巧藍／台北報導

西門町知名天天利餐廳與隔壁的365小吃店爆出共用工作區域老鼠亂竄，北市衛生局昨（30）日前往稽查，雖然沒有直接看到老鼠，且業者提供有一個月內病媒防治施作計畫書與現場病媒防治措施，但兩家店仍各發現7項衛生缺失，包含廚餘垃圾桶未加蓋、烹調台不潔等，都可能造成病媒防治不夠完善，已經要求限期改善，否則依《食安法》最高可處分2億罰鍰。

▲西門町天天利、365小吃店被拍下「老鼠亂竄」，衛生局稽查限期改善，複查不合格最高將罰2億元。（圖／翻攝自Threads／Google地圖）

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媒體報導指出，有網友近日在Threads分享照片，內容是天天利餐廳、365小吃店中間共用的工作區域出現老鼠亂竄，影片不但引發網友熱烈討論。

北市衛生局昨日前往稽查，食藥科科長林冠蓁表示，針對老鼠的問題，2家業者確實可以出示一個月內病媒防治施作計畫書與現場病媒防治措施，包含捕鼠器具等設置，不過各自仍被查到7項衛生缺失，也讓病媒老鼠等防治不夠完善。

▲▼北市衛生局稽查西門町天天利，發現烹調台不潔（上）、人員未戴帽子口罩（下）等衛生缺失。（圖／北市衛生局提供）

林冠蓁指出，在共同缺失部分，包含食材放在地面、垃圾桶以及廚餘桶未加蓋、冷凍庫未除霜等；天天利方面，還有從業人員沒有戴工作帽、口罩、烹調台不潔、員工食物沒有分區放置等缺失；365小吃店發現環境強烈不潔、沒有立即出示食品從業人員體檢報告、豬肉來源憑證，也沒更新食品業者登錄平台資料等衛生缺失事項。

北市衛生局已經要求2家業者於6月2日前改善，如果複查仍不合格，會依照違犯食安法，處6萬到2億罰鍰；另食品業者登錄平台沒有更新部分，會依照食安法處3萬到300萬元罰鍰。

▲▼西門町天天利衛生缺失，包含垃圾桶、廚餘桶未加蓋（上），食材放置於地面（下）。（圖／北市衛生局提供）