　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

路人在招手！泰男好心停車幫忙　下秒竟遭「一刀刺死」

▲▼夜晚,草叢,路邊,性侵 。（圖／CFP）

▲泰國一名男子看見路人招手，停下車想要幫助對方，竟然因此喪命。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

泰國武里南府（Buriram）發生駭人事件，一名男子與友人騎車回家時，發現路邊陌生人正在招手，他毫不猶豫地停下來「幫忙」，卻遭對方一刀刺死。

Thaiger報導，農基（Nong Ki）警方證實，死者是33歲的索羅薩克（Sorosak），32歲同行友人巫提釵（Wutthichai）右臉被刀割傷，幸運存活下來。

根據巫提釵說法，他與索羅薩克結束伐木工作後騎車回家，行經村莊入口處，馬路旁邊的一座涼亭時，看見一名年紀介於30至40歲的男子正在招手、示意停車。雖然2人都不認識男子，但索羅薩克認為對方可能需要幫助，於是決定上前詢問發生什麼事。

未料，男子不發一語，首先持刀攻擊巫提釵，持刀劃過其臉頰，接著轉身攻擊上前阻止的索羅薩克，朝著心臟猛刺，最後迅速帶著凶器逃離。巫提釵滿臉是血，但看見友人遇襲倒地，仍設法騎車跟附近村民求救。

索羅薩克的母親是副村長琵恩（Pien），她哀痛表示，兒子是一個努力勤奮的男孩，當天早上才給自己1000泰銖（約新台幣887元），還答應晚上會買電扇回家，沒想到如今天人永隔。

農基警察局已經逮捕嫌犯，目前正在進行偵訊，確認暴力攻擊的背後動機。

ET快訊
是你嗎？東森購物買食品　雲端發票中百萬
200萬發票16張！　繳電話費中獎
比賽中私訊啦啦隊「球員身分曝」　Lumimi道歉
快訊／17張千萬發票　明細公布
行刑式槍決4人「兇手不想死」！手寫信曝光
獨／結婚不到1年　李妍瑾驚爆婚變
面試潛規則　桃園男性侵「血流滿地」怨：地板有味道

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台積電、ASML可「遠端關閉」EUV　防止解放軍犯台搶晶片

肯亞邪教稱「餓死可見耶穌」　再發現7具受害者屍體

烏克蘭：俄羅斯24小時損失1270士兵　開戰逾2年「傷亡最慘一天」

路人在招手！泰男好心停車幫忙　下秒竟遭「一刀刺死」

120年老宅藏神秘地下室！他翻出「亂倫記事本」驚：是前屋主性愛地牢

手機多久關機一次？　美國安局揭如何避免駭客攻擊、降低損失

快訊／ChatGPT大當機！ 　OpenAI證實：部分用戶無法使用

韓情侶「網路聊天室」收養女嬰！接回2周就棄屍　沒錢卻稱喜歡小孩

偷賣免稅品給陸客！日大國藥妝成轉售幫兇　遭追稅3億日圓

Instagram開始測試「不可跳過」廣告　看完才能繼續滑

黃仁勳最愛通化夜市水果攤　老闆娘：那天來買20幾包

徐乃麟談黃子佼風波「不能誅九族」　曾國城心疼張小燕：不該抹煞她的貢獻

范瑋琪「隔5年大陸復出」激動哽咽　曝「回到家的感覺」連唱9首經典歌！

孫安佐裸身開直播！預告25歲幹大事　「爸媽擋不了我」渴望普通人的幸福

沈建宏暴走！反控前女友「做八大、一堆砲友」　「女方突改口道歉」認：他劈一次腿而已

健身教練教你練腹肌　授5動作每天20下3組

禮讓行人遭後車追撞　女駕駛霸氣下車理論

五月天合體Energy「挑戰E16蹲」　阿信虧冠佑：鼓手比較輕鬆XD

佩甄看呆！陳沂錄影和李妍瑾爆衝突　「還原兩人私下真實互動」

調戲鸚鵡餵空氣零食　牠轉頭罵一字髒話

台積電、ASML可「遠端關閉」EUV　防止解放軍犯台搶晶片

肯亞邪教稱「餓死可見耶穌」　再發現7具受害者屍體

烏克蘭：俄羅斯24小時損失1270士兵　開戰逾2年「傷亡最慘一天」

路人在招手！泰男好心停車幫忙　下秒竟遭「一刀刺死」

120年老宅藏神秘地下室！他翻出「亂倫記事本」驚：是前屋主性愛地牢

手機多久關機一次？　美國安局揭如何避免駭客攻擊、降低損失

快訊／ChatGPT大當機！ 　OpenAI證實：部分用戶無法使用

韓情侶「網路聊天室」收養女嬰！接回2周就棄屍　沒錢卻稱喜歡小孩

偷賣免稅品給陸客！日大國藥妝成轉售幫兇　遭追稅3億日圓

Instagram開始測試「不可跳過」廣告　看完才能繼續滑

孫易磊中繼2局失3分　日職生涯首掉分、防禦率從0變3.00

蔡佩軒朝聖艾薇兒演唱會！　竟拿「衛生紙當耳塞」原因曝光

公車動態系統應用大升級　全國首創3種「我要上車」使用方式

是你嗎？東森購物花990元買食品　雲端發票中百萬

吃燒烤愛犬被店家老鷹啄傷　主人怒求償10萬...只獲賠190元

基辛格也有拿到！廣達「神祕禮盒」獲討論　限量印4款Intel圖

曾被張惠妹狂讚　葉秉桓竟當眾唱到走音：我醜一　

女院子發現「神祕小泥怪」模樣超可愛　全家玩耍萌翻：6隻小寶寶

黃仁勳光環加持！寧夏夜市業績成長2成　吃過店家大增6成

黃仁勳大讚「台積電太棒了」　合作彈性勝地緣政治

國際熱門新聞

社群平台X新政策正式開放「上傳成人內容」

神奇「殺精凝膠」每天塗　靠男生就能避孕

股神旗下「波克夏」暴跌逾99％　美股跌115點

找到1萬人類屍塊！連環殺手獵殺同性戀少年

即／ChatGPT大當機

即／南韓召開會議　正式廢除「919軍事協議」

首次！美軍設「台灣秘密小組」加速武器交付

一接詐騙電話秒洩2資訊　千萬別回嘴

台灣第二名！　「亞洲最受喜愛20國」出爐

美27家軍火商代表團抵台　將拜會政府高層

「磁鐵垂釣」撈到300多萬現鈔

菲律賓火山噴發高達5000公尺

西方武器首次打入俄境內　擊毀俄導彈系統

賽車遭對手狠撞！9歲女越野摩托車手身亡

更多熱門

相關新聞

陸控遭菲軍持槍對峙　菲：我們有職業操守

陸控遭菲軍持槍對峙　菲：我們有職業操守

中國官媒6月2日指控，菲律賓有一艘船隻在上個月進入南海有爭議水域，中國海警前去應對時，發現艦上有至少2人用槍指向了中國海警。菲律賓軍方4日駁斥中國關相關指控，並堅稱其人員保持了職業操守。

3秒奪菜刀、9敲搶水果刀！英勇男空手道技巧派上場

3秒奪菜刀、9敲搶水果刀！英勇男空手道技巧派上場

菲律賓火山噴發高達5000公尺

菲律賓火山噴發高達5000公尺

感謝英雄！盧秀燕頒獎長髮哥、奪刀男

感謝英雄！盧秀燕頒獎長髮哥、奪刀男

轎車失控翻覆2屍4命　夫妻拋飛車外亡

轎車失控翻覆2屍4命　夫妻拋飛車外亡

關鍵字：

泰國砍人隨機攻擊東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

「3位正妹姊」包圍東海畢業生！　IG辣照曝光

唐治平母陳屍社區頂樓！被發現已現屍斑

母陳屍頂樓亡！唐治平竟兩度否認是媽媽

社群平台X新政策正式開放「上傳成人內容」

孫家親友「安佐被下的不是蠱」！

YTR證實出軌「短髮女」：劈腿是罪的話願入監服刑

YTR超強「約砲多男爆料文」瘋傳！Soya發聲回3字

阿沁「我跟Faye一樣很不喜歡建寧老師」

快訊／3-4月千萬發票誕生17名幸運兒　5人超商消費中大獎

44萬YTR劈4年女友　「短髮小三」曝光：對不起

即／巴菲特波克夏突崩99.97%　投資人嗨：搶到賺翻

唐治平經濟陷困境求戲拍

許維恩家中顧娃「沒穿內衣」

教召強碰出國！　他選出國結果GG了

「超正3位親姊」包圍畢業弟！姊姊IG發聲了

更多

最夯影音

更多

黃仁勳最愛通化夜市水果攤　老闆娘：那天來買20幾包

徐乃麟談黃子佼風波「不能誅九族」　曾國城心疼張小燕：不該抹煞她的貢獻

范瑋琪「隔5年大陸復出」激動哽咽　曝「回到家的感覺」連唱9首經典歌！

孫安佐裸身開直播！預告25歲幹大事　「爸媽擋不了我」渴望普通人的幸福

沈建宏暴走！反控前女友「做八大、一堆砲友」　「女方突改口道歉」認：他劈一次腿而已

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面