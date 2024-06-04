路人在招手！泰男好心停車幫忙　下秒竟遭「一刀刺死」

▲泰國一名男子看見路人招手，停下車想要幫助對方，竟然因此喪命。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

泰國武里南府（Buriram）發生駭人事件，一名男子與友人騎車回家時，發現路邊陌生人正在招手，他毫不猶豫地停下來「幫忙」，卻遭對方一刀刺死。

Thaiger報導，農基（Nong Ki）警方證實，死者是33歲的索羅薩克（Sorosak），32歲同行友人巫提釵（Wutthichai）右臉被刀割傷，幸運存活下來。

根據巫提釵說法，他與索羅薩克結束伐木工作後騎車回家，行經村莊入口處，馬路旁邊的一座涼亭時，看見一名年紀介於30至40歲的男子正在招手、示意停車。雖然2人都不認識男子，但索羅薩克認為對方可能需要幫助，於是決定上前詢問發生什麼事。

未料，男子不發一語，首先持刀攻擊巫提釵，持刀劃過其臉頰，接著轉身攻擊上前阻止的索羅薩克，朝著心臟猛刺，最後迅速帶著凶器逃離。巫提釵滿臉是血，但看見友人遇襲倒地，仍設法騎車跟附近村民求救。

索羅薩克的母親是副村長琵恩（Pien），她哀痛表示，兒子是一個努力勤奮的男孩，當天早上才給自己1000泰銖（約新台幣887元），還答應晚上會買電扇回家，沒想到如今天人永隔。

農基警察局已經逮捕嫌犯，目前正在進行偵訊，確認暴力攻擊的背後動機。