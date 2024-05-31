台南私幼不當管教！再爆幼童「6天被修理38次」　收驚沒效改名轉校

▲台南市議員陳秋萍質詢再爆料，永康私幼不當管教案，有男童6天遭不當管教38次及被壓制，也有因此去收驚、改名，最後離園。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市議員陳秋萍31日上午在市議會質詢時再爆料，她5月9日工作報告時質詢私幼老師涉嫌虐待案，教育局雖有進行調查處理，但該私幼有男童過年後就出現由異樣，性情大變害怕不敢上學，家長帶去收驚也沒效，最後改名離園，還有幼童被發現，6天遭修理38次，還被壓制25分鐘，陳秋萍要求教育局應檢討如何防範。

台南市議員陳秋萍31日上午在市議會質詢時表示，她接獲家長陳情投訴表示，永康區某私幼教保員涉嫌不當管教，5月9日在市議會定期會中工作報告提出質詢，當時，教育局長鄭新輝表示2周內完成調查並公布，教育局查出，2位老師2周內，對12名學童不當管教81次，並將2名不當管教的幼保老師通報永不錄用。

但陳秋萍再爆料，該班有名男童，過年後就性情大變，哭著不敢上學，家長起初都不了解孩子怎麼了，家長帶男童去收驚，但也沒有效果，最後只好改名離園，轉到他園就讀，結果是被虐待。

陳秋萍說，從教育局調閱2周的私幼監視器畫面，查出該班2名教保員涉不當管教，共計12名學童受害，其中有男童6天被教保員不當對待高達38次，還被壓制在地上25分鐘，教育局調查後認定，2教保員終身不得擔任教保服務人員，並各處60萬元最高罰鍰，對此她認同肯定。

教育局長鄭新輝則強調，全園10個班監視器畫面都已調閱逐一檢視，目前並未發現其他不當管教、體罰行為。

陳秋萍強調，雖已對該私幼祭出相關懲處，但也難以彌補小孩、家長所受的傷害，事情已經發生，如何防範才是重點，5月23、24日她舉辦家長說明會，聽取家長心聲，很多家長都擔心質疑開罰過後，就不會有類似事件發生嗎？

鄭新輝局長表示，教育局也有製定幼兒所風險評估，幼稚園必須負起責任，發生虐童或不當管教事件令人遺憾，也希望這是個案，不要再有這種案件發生，事後該私幼也已與2位家長和解，其他還在協商中。鄭新輝局長說，園方涉及湮滅證據，一旦查證屬實直接開罰30萬元，鄭新輝局長強調違法就會移送法辦，希望各幼兒園都能記取教訓。