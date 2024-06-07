連日豪大雨桃園瓜果傳災情　逾55公頃瓜田受害可請領救助金

▲針對最近豪大雨造成桃園沿海瓜田受害，市府農業局將報請農業部以現金救助，減少瓜農損失。（圖／市府農業局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對5月下旬連續豪大雨，造成桃園沿海農民栽種的西瓜、洋香瓜及香瓜等瓜果，出現授粉不良、著果率不佳及洋香瓜、香瓜葉面破損、果實腐爛等農損災情，市府農業局指出，已於4日邀集桃園農業改場、農糧署北區分署等專業單位至新屋、觀音區受災農地勘查災損情況，經勘查二轄區總計有3項瓜果逾55公頃、受害率平均達32%，農業局已於5日報請農業部依農業天然災害救助辦法公告為現金救助地區，救助金額為西瓜每公頃補助6萬2000元；洋香瓜、香瓜每公頃補助8萬元。

▲最近豪大雨造成桃園沿海瓜田受害。（圖／市府農業局提供）

市府農業局表示，桃園沿海地區擁有排水良好沙質土壤，成為西瓜、洋香瓜及香瓜盛產地，種出來瓜果具水分多、甜度高等優點，其中西瓜種植面積約160公頃，以觀音區種植103公頃為最大宗，占64%；洋香瓜種植約17公頃，新屋區即種植約11公頃，占60%，種植品種以香華及七股香為主，香華的果肉淡綠色、產量品質均佳，七股香的果肉則為橙色、甜度高，另香瓜種植約16公頃（俗稱美濃瓜），以觀音區種植6公頃、新屋區種植4公頃為主，特色是果皮薄，不論品種果肉都是淡白綠色。

農業局說，目前正值桃園瓜果盛產季節，卻遭逢5月下旬豪大雨影響，新屋區及觀音區瓜田陸續傳出西瓜授粉不良、著果率不佳及洋香瓜、香瓜葉面破損、果實腐爛的農損災情，因此公所陸續通報農損災情，農業局人員4日邀集農業部桃園農改場、農業部農糧署北區分署、新屋及觀音區公所等人員至受災農地勘查災損情況。

經勘查二轄區受災農地，並於5日速報農業部依農業天然災害救助辦法公告為現金救助地區，救助金額為西瓜每公頃補助6萬2000元；洋香瓜、香瓜每公頃補助8萬元。

▲針對最近豪大雨造成桃園沿海瓜田受害，市府農業局邀集桃園農改場、農糧署北區分署等專家現場會勘。（圖／市府農業局提供）

桃園農改埸助理研究員賴昭宏指出，瓜果受到豪雨侵襲後，易造成授粉不良致著果不佳，另因強風雨勢造成葉面破損，應加強田間排水及病害防治，以避免瓜藤及果實腐爛之災損。

農業局長陳冠義強調，新屋區洋香瓜、觀音區西瓜是桃園市最重要特色農產，市府每年都會在蓮花季主會場舉辦「西瓜評鑑促銷瓜王爭霸戰」及輔導新屋區舉辦「洋香瓜評鑑行銷推廣活動」，促進地方農業及觀光發展。這次災損嚴重，嚴重影響瓜農生計，市府將以從優、從寬、從速原則核定天然災害現金救助金，以減輕瓜農負擔。