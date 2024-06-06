宜蘭男「隨機割喉」2路人！他頸部25公分刀傷大出血　下場曝光

▲宜蘭一名劉姓男子因為心情不佳，持美工刀隨機割喉2名路人。（示意圖／記者黃哲民攝）



記者柯振中／綜合報導

宜蘭縣一名劉姓男子2022年6月間與父親吵架、心情鬱悶，竟然因此騎車外出，持美工刀隨機攻擊2名路人，且都朝著頸部攻擊。劉男最後被依照2宗殺人未遂罪，判10年有期徒刑，案件經過上訴，被最高法院駁回、全案定讞。

根據判決書內容，劉男過去因施用毒品安非他命，患有精神病症，不過2022年2月出獄後，並沒有遵守醫囑、停止施用毒品，而是繼續吸毒。

2022年6月間，劉男跟父親吵架，心情鬱悶之餘，獨自騎著機車外出解悶，沒想到返家途中情緒爆發，竟然拿出放在機車前置物箱的鐵工用美工刀，朝著素不相識、正巧路過的蔡姓騎士割頸，導致蔡姓騎士左頸有15公分的撕裂傷。

劉男犯案以後，用白色棉質手套擦拭刀上的血跡，接著把手套丟進水溝內，沒想到過了8分鐘，他又因為情緒激動，鎖定了站在家門前講電話的余男，並且再度朝著頸部攻擊，導致余男的右前上頸部有25公分撕裂傷、當場大量出血。

由於劉男有施用毒品、傷害等紀錄，素行非佳，這次僅因不滿情緒無處發洩，就驟起殺意，持美工刀割傷2名路人，導致2人受傷、心中更留下難以彌平的傷痛，嚴重危害社會秩序、徒增暴戾之氣，犯罪後還立即逃離現場，案件偵查中更是避重就輕、沒有悔意，也未與被害人達成和解，犯後態度不佳。宜蘭地院審理後，依照2宗殺人未遂罪，各判6年有期徒刑、合併執行10年。

劉男對此不服，一路上訴到三審，不過最高法院表示，按照刑法相關規定，上訴於第三審法院，非以判決違背法令為理由，不得為之，若上訴理由書狀沒有依據卷內訴訟資料，具體指摘原判決不適用何種法則、或如何不適當，或所指摘原判決違法情事，顯與法律規定得為第三審上訴理由之違法情形，不相適合時，均應認定上訴為違背法律上之程式，予以駁回，全案確定。