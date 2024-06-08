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英外相卡麥隆被騙！和「烏克蘭前總統」視訊聊天　驚覺上當

▲▼英國外交大臣卡麥隆（David Cameron）。（圖／路透）

▲英國外交大臣卡麥隆（David Cameron）以為接到「烏克蘭前總統」電話，結果是場騙局。（圖／路透）

記這張寧倢／編譯

詐騙集團濫用先進科技行騙，不料就連英國外交大臣卡麥隆（David Cameron）也上當。根據BBC報導，英國外交部表示，外相卡麥隆近日接到一通假冒烏克蘭前總統波洛申科（Petro Poroshenko）的惡作劇來電，兩人甚至短暫進行了一次視訊通話。

報導指出，英國外交部證實，對方假冒波洛申科與卡麥隆互傳了幾條短訊，卡麥隆在與冒充者進行了一段視訊通話後，他開始對對方的身分產生懷疑，意識到異常後便立刻停止回應。

英國外交部發言人提到，這通簡短的通話是在「最近幾天」接到的，來電者還詢問了卡麥隆的聯繫方式，但那時卡麥隆已經不再回應。不過，發言人並未說明幕後是誰設下了這場騙局，也沒有說明對方是如何直接聯繫到卡麥隆本人的。

▲▼烏克蘭前總統波洛申科（Petro Poroshenko）。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭前總統波洛申科（Petro Poroshenko）。（圖／達志影像／美聯社）

這一事件引發了對資訊操縱的擔憂，因此儘管通話短暫，外交部仍然決定公開事件細節，以防止訊息被歪曲利用。發言人表示，當今資訊環境中受操縱的現象愈加普遍，卡麥隆雖然對此次的錯誤感到遺憾，但他認為有必要揭露並譴責這類行為，加強力度針對虛假訊息的打擊措施。

報導補充，這並非卡麥隆第一次成為惡作劇電話的受害者。早在2015年卡麥隆擔任首相期間就曾接過類似來電，當時對方冒充英國政府通信總部（GCHQ）負責人與他交談，卡麥隆在意識到是騙局後立即結束了通話，唐寧街事後被迫啟動審查安全程序，但宣稱他並未洩漏任何敏感資訊。

波羅申科於2014年至2019年擔任烏克蘭總統，卡麥隆則是在2010年和2016年間擔任英國首相。作為前國家領袖，卡麥隆與波羅申科之間有過多次會面，包含在國際峰會上的各種交流。

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