男子匯款稱：家裡要裝潢　行員機警阻假投資詐騙

▲苗栗傅姓男子誤陷假投資詐騙，幸可貴機警和警方耐心勸說才成功阻詐。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛／苗栗報導

又見假投資、真詐財！苗栗市傅姓男子誤加入投資理財群組，看到不同人頭詐團成員誑稱高獲利的「好消息」，傅男財迷心竅到銀行領錢，結果因為匯款帳戶有資金異常進出，起初行員追問傅男還謊稱提款理由「家裡裝潢」，行員細心誘導，傅男才吐實，行員趕緊報警，及時阻止這件詐騙案。

苗栗警分局今（8）日表示，苗栗市一名傅姓男子（58歲）日前透過手機通訊軟體（Line）誤入一個投資理財群組，該群組內有詐騙集團成員假扮的人頭帳戶，鼓吹透過此群組投資後獲利可觀的訊息，傅男看了心動不已、躍躍欲試，日前竟依照指示前往銀行，欲臨櫃提款47萬元投資。

不過，由於對方帳戶剛申請不久，而且有異常大筆資金流動，引起行員起疑，熱心的行員關懷提問，傅男還謊稱提款用途為居家裝潢所需，但行員直覺帳戶極有可能是詐騙集團所有，套話細問下，才發現傅男欲投資未上市(櫃)股票，趕緊通報警方到場協助。

▲苗栗傅姓男子誤陷假投資詐騙，幸可貴機警和警方耐心勸說才成功阻詐。（圖／記者楊永盛翻攝）

轄區的北苗派出所接獲銀行通知，警方抵達明確向傅男表示，他這是落入假投資的套路，先在群組內鼓吹投資獲利的訊息，誘使民眾領錢投資，再教導民眾如何答復行員；幾經波折，傅男終於相信警方和行員的善意，才得以保住辛苦錢。

苗栗警察分局呼籲，「假投資」自110年起連3年蟬聯詐欺財損第一名，詐騙集團常冒用名人名義傳送飆股訊息，或使用穩賺不賠、高報酬零風險等字眼引導民眾加入投資LINE群組，初期小有獲利，等民眾加碼投資後，歹徒立即音訊全無，因此，投資前應先做足功課並循政府認證的官方管道進行投資，任何號稱有「內線交易」、「穩賺不賠」的管道一定就是詐騙。