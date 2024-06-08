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新大樓疑「擋住富士山」7月交屋喊卡！　建商申請作廢全拆了

文／中央社

日本東京都國立市一棟10樓住宅預定7月交屋，但建商日前向國立市申請廢止建設。建商表示，拆屋理由是此樓房對周邊帶來影響，思慮欠周。有日媒指出，似乎是因為此樓房遮蔽了富士山美景。

日本朝日新聞報導，日本的住宅建商之一的積水房屋公司（Sekisui House, Ltd. 總社位於大阪市）正在東京都國立市興建建案名為「Grand Maison國立富士見通」的10層樓高建築，總戶數18戶。地點位於JR中央線國立車站走路約10分鐘處。

此建案原本預定下個月交屋，但國立市表示，這家建商本月4日向國立市申請要取消此建案。

即將完工的住宅樓房突然申請廢除，情況實屬罕見。對於廢除建案的理由，建商表示是有關此建築對周邊的影響，當初考慮不周。

朝日新聞刊登出民眾提供的照片顯示，2022年11月21日這棟大樓建設前周邊的景觀，可看到遠處有富士山身影。另一張照片則是2023年12月18日這棟正在興建中的大樓遮蔽了富士山的情況。

日本讀賣新聞報導，積水房屋公司的主管表示，這棟住宅大樓的建築結構沒問題，也沒違反法令，但對於景觀等周邊環境所帶來的影響考慮不夠周延。

報導說，對於這棟樓房的興建，周邊有些居民感到不安，認為景觀惡化。積水房屋公司表示，目前尚未決定何時拆除這棟樓房以及拆除後的土地利用。

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