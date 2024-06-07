中國海警船「進入」釣魚臺海域　日本：疑首次4艘皆配有機砲

▲中國海警船今年4月27日在日本實際控制的釣漁臺列嶼（尖閣諸島）附近出沒，中國聲稱擁有主權。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

日本政府稱我中華民國釣漁臺列嶼為尖閣諸島，並將周邊海域視為「領海」，今年4月底沖繩縣石垣市還派遣團隊搭乘船隻前往鄰近海域透過無人機進行調查。然而，中國海警局船隻「進入」日方所聲稱領海的頻率漸增，今（7）日上午更有4艘疑似搭載機砲的中國海警船進入。

根據《日本放送協會》，日本第11管區海上保安本部指出，原本沿著日本「領海」外側的毗連區（鄰接區，contiguous zone）海域航行的4艘中國海警局船隻，7日上午10時30分（台灣時間上午9時30分）航行至釣漁臺列嶼的南小島外海，陸續駛入日方所聲稱的「領海」。

日本第11管區海上保安本部透露，先前若中國海警局4艘船隻駛入釣魚臺海域，則會由其中一艘船搭載機砲，然而此次卻是4艘船隻皆配置機砲，成為首例；對此，日方持續警告中國海警船，要求駛出日方所聲稱的「領海」。

報導指出，如今中國海警局的船隻幾乎是每天都會前往釣魚臺海域「報到」，從去年12月22日至今年6月7日以來連續航行169天，創下日本政府將釣魚臺列嶼以尖閣諸島的名稱「國有化」以來的最長紀錄。

據悉，中國海警局船隻由釣魚臺列嶼「進入」日本所聲稱的「領海」，從5月25日以來已經是今年第17次。