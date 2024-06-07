快訊／日本橫濱「中華街」火災！驚傳爆炸聲　多棟建築燒到剩骨架

記者羅翊宬／綜合外電報導

根據《日本放送協會》，位於日本神奈川縣橫濱市中區山下町的知名觀光景點「橫濱中華街」，稍早於今（7）日下午5時30分左右發生火災，起火勢延燒多棟建築物。有民眾通報房屋燃燒起火，現場可以觀測到濃煙，消防當局出動57台車輛灌救中。

目前仍未能得知是否有人受傷。人潮已經聚集至附近的停車場，神色顯得焦慮。

警方和消防當局指出，7日下午5時20分（台灣時間4時20分）接獲民眾通報橫濱中華街有房屋起火燃燒。消防當局出動57台車輛前往現場灌救，目前火勢仍在持續延燒中。警方透露，目前有多棟建築物受到火勢影響。

《日本放送協會》7日下午6時透過直升機從橫濱中華街上空進行拍攝，發現建築物上方燃起濃濃白煙，且有部分建築物甚至燃燒到只剩骨架。

在橫濱中華街附近某店鋪工作的40多歲女性受訪時透露，「我以為是降雨雲，結果看到附近的建築物燃起濃濃黑煙，且傳來一陣又一陣的燒焦臭味，周遭的人全都聚集在一塊，現場傳出一陣騷動，很恐怖。」

日媒《讀賣新聞》採訪一名在附近工作的52歲男性，他則表示，「現場能夠聽到爆炸聲響，且建築物可以看到燃燒中的赤紅色火焰。」

據悉，橫濱中華街建築物相當密集，周遭還有關帝廟。