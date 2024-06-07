日本「變更性別」無須動手術　他生日實現願望活出自我

▲現年27歲的大瀧洸成功將戶籍上的性別，從女性更改為男性。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

先前日本法律曾經規定，跨性別人士要變更戶籍上性別時，必須接受喪失生殖能力的性別重置手術，去年10月日本最高法院大法庭15名法官一致裁定違憲，現年27歲的男性（生理性別為女性）大瀧洸今年5月獲得家事法院裁定，即便不用動手術，也能更改戶籍上的性別，令他終於鬆一口氣。

根據日媒《岩手可愛電視台》，西元1997年生、現年27歲的大瀧洸（大滝ひかる）來自埼玉縣埼玉市，是雙胞胎姊妹的姊姊，本身是家裡的長女，從中學時便體認到生理性別和心理性別認同不同，隨著去年最高法院作出違憲判決，他也向岩手縣當地的盛岡家事法院提出訴訟，最後終於獲得認定，無須進行手術即可更改戶籍上的性別。

大瀧洸透露，其實當他就讀女子高中後，便開始體認到自己和班上女同學的不同之處，認為自己應該是男生的他，當班上女同學在教室換衣服時，他總是感覺到一股「罪惡感」，18歲時在家人的陪同下前往性別認同診所諮詢，被診斷為「性別不一致」，然而當時他卻沒有接受性別重置手術的意願。

大學畢業出社會後，大瀧洸在某不動產建設公司找到工作，去年10月前往岩手縣一關市的分店負責業務相關工作，然而此時的他迎來人生的轉機，因為日本最高法院認為要求跨性別人士接受手術才能更改戶籍性別的法律違憲，於是他決定準備相關資料，獨自一人打官司，向盛岡家事法院提出性別變更申請。

最終，大瀧洸終於在今年5月22日生日的這一天，成功將戶籍上的性別從女性更改為男性，成為岩手縣當地的首例，他也於本月5日在社群平台X上秀出戶籍謄本，只見戶籍謄本的標示從「長女」變成「長男」，而他無須接受喪失生殖能力的手術。

大瀧洸透露，希望他能夠成為年輕世代的希望之光，照亮那些對自我性別認同感到困惑的人的路，以最適合的步伐迎接自我。