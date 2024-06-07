陸1324萬人挑戰高考「非最難」　全球錄取率最低在印度「低於1％」

▲大陸2024高考首日。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸2024高考吸引1324萬人報考，創下新高，也讓外界好奇放榜後的錄取率究竟會如何？不過，大陸各地高等學校即便是僧多粥少，本科加上專科的錄取人數仍維持在一定水準，然而，全球各地的大學聯招也都有各自的難處，其中，印度理工學院的錄取率低於1％，被認為是全球最難的考試之一。

《極目新聞》報導，各國高考的名稱、形式各不相同，不過，各國都相當重視。韓國股市為了高考要延遲一小時開市，埃及甚至有軍用飛機來護送考卷。要說到考試的激烈和壓力，還得看韓國和印度。

▲南韓大學修學能力試驗（CAST）。（圖／CFP）

南韓聯考（大學修學能力試驗）

韓國聯考被稱為「大學修學能力考試（CSAT）」，通常在每年11月舉行，2022年起取消文理分科。據了解，南韓考生一天內要完成5個考試科目，上午考韓語、數學、英語，下午考韓國史、科學探究、第二外語，其中，科學探究領域依文理科選擇2至4個科目應試。

為了讓考生安心，南韓聯考當天，國家機構、大型企業會延後上班，股市也延遲一小時開盤，以避免交通堵塞。為了配合英聽考試，飛機會暫停25分鐘起降，穿過領空的飛機也必須保證飛行高度高於3000公尺。

▲日本大學入學考試。（圖／CFP）

日本大學入學考試

日本大學入學考試採全國統一命題和各校自主命題招生結合的制度，大致上分為兩次。較為特別的是，日本考生分為兩類，除高中應屆畢業生外，重考生也佔有一定程度比例，這些參加重考班或自學的學生被稱為「浪人」，重考一年被稱為「一浪」，以此類推，重考多年則被稱為「多浪」。

▲印度醫科考試。（圖／CFP）

印度聯考號稱「全球最難考」

印度學制較特別，高中2年讀完後參加畢業會考，大學預科兩年結束時的考試相近於大學聯招。由於人口眾多，印度聯考往往在每年4月至6月舉行，不少考生會轉戰各地參加考試。最受印度考生歡迎的理工科，競爭往往最激烈。

學生未來想走工程師、建築師或醫生的道路，在聯考後還要參加全印度統一的工程師、建築師和醫師考試，之後再參加各大學的入學考試。至於最熱門的印度理工學院，其自主命題的入學考試被認為是「全球難度最大的考試之一」，一般而言，印度理工學院的錄取率低於1%，即使能考進學校，被當的機率也很高。

埃及考試舞弊嚴重需出動軍機運考卷

埃及全國聯招長達3個星期，考生得通過阿拉伯語、第一外語、第二外語等近20個科目的考試，以綜合成績來決定其最終的升學志願。由於埃及升學考試的試卷多由火車或汽車運送，試卷被盜或試題洩露的事件經常發生，為防止洩題事件的一再重演，埃及不惜出動軍機運送考卷。