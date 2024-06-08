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愛妻恐遭制裁　喬治克隆尼「親致電白宮」即刻救援

▲▼出身黎巴嫩的英國人權律師阿瑪爾克隆尼（Amal Clooney）與丈夫喬治克隆尼（George Clooney）。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬治克隆尼（George Clooney）與妻子阿瑪爾克隆尼（Amal Clooney）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

國際刑事法院檢方5月對以色列和哈瑪斯領袖發出逮捕令申請，而出身黎巴嫩的人權律師阿瑪爾克隆尼（Amal Clooney）應邀協助評估相關證據。不過，美國眾院剛通過一項針對ICC的制裁法案，阿瑪爾未來很有可能面臨制裁；對此，阿瑪爾的丈夫、好萊塢影星喬治克隆尼已親自致電白宮，表達其擔憂和不滿。

根據《華盛頓郵報》報導，喬治克隆尼（George Clooney）曾親自致電白宮顧問芮契提（Steve Ricchetti），表達對拜登譴責國際刑事法院（ICC）檢察官申請對以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、國防部長葛朗特（Yoav Gallant）的擔憂，特別是他還在電話中用了「可恥」（outrageous）一詞。

匿名知情人士指出，喬治克隆尼也對拜登對逮捕令的評論，還有政府對制裁ICC官員的態度感到不滿。

▲▼出身黎巴嫩的英國人權律師阿瑪爾克隆尼（Amal Clooney）。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿瑪爾克隆尼是出身黎巴嫩的英國人權律師。（圖／達志影像／美聯社）

報導提到，喬治克隆尼長久以來都是民主黨的支持者，他在2020年向拜登的選舉活動捐贈50多萬美元，同時在募款活動上協助募資700萬美元。喬治克隆尼預定在15日替拜登主持在好萊塢舉辦的募款活動，屆時將有奧斯卡影后茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）、前總統歐巴馬（Barack Obama）等重量級嘉賓出席。

ICC首席檢察官卡林汗（Karim Khan）5月以涉嫌戰爭罪和危害人道罪為由，申請對納坦雅胡、葛朗特及哈瑪斯幾位高層領袖發出逮捕令。阿瑪爾也發出聲明表示，她應卡林汗請求加入專家團隊進行證據評估，並提到即便專家團隊成員背景各異，但在法律調查上的結論是一致的。

美國眾議院於4日通過了一項針對ICC的制裁法案，該法案將對「參與調查、逮捕、拘留或起訴美國及其盟友受保護人員的任何個人」實施制裁。目前尚不清楚參議院是否會審議這項法案，喬治克隆尼的「抱怨」是否能產生效果也不得而知。

白宮先前已表示「強烈反對」該法案，指出法案可能會對法院工作人員、法官、證人以及提供有限支持的美國盟友和夥伴實施制裁，並認為保護以色列有更有效的方式。

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