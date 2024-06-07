哈瑪斯「人數驟減」戰力削弱！　改變戰略伏擊以色列士兵

▲以色列士兵在加薩走廊執行武裝行動。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

以色列與哈瑪斯的戰爭持續至今已8個月，根據美方統計，目前加薩走廊的哈瑪斯武裝分子已減少至9000至1.2萬人，且哈瑪斯已改變對以色列的戰略，從正面攔截攻擊轉為多點「打完就閃」戰術（hit-and-run tactics），而這種戰術能讓哈瑪斯持續發動攻擊數個月。

根據《路透社》報導，美國3名知情資深官員指出，目前在加薩走廊的哈瑪斯武裝份子已從衝突爆發前的2萬至2.5萬人，減少至9000至1.2萬人；相較之下，以色列稱其在戰爭中陣亡的士兵約近300人。

其中一名官員表示，隨著人員減少，哈瑪斯已將戰術轉變成「打完就閃」，基本上避免與靠近拉法（Rafah）的以色列軍隊發生正面衝突，而是依靠伏擊和簡易的炸彈裝置從以軍後方發動攻擊。

這樣的策略轉變就連當地居民都注意到了，住在拉法的易卜拉欣（Wissam Ibrahim）表示，「在最初的幾個月，哈馬斯戰士會在以色列軍隊一進入他們的領土就攔截、交火和射擊，但現在他們的作戰方式有了明顯的變化，他們會等待以色列軍隊完籌部署後再開始伏擊。」

美國官員指出，這種戰術可以支持哈馬斯的叛亂活動持續數月。以色列國安顧問哈尼比（Tzachi Hanegbi）日前也表示，加薩走廊的戰爭將持續到2024年底。

以軍發言人勒納（Peter Lerner）坦言，以軍正在適應哈瑪斯的戰術變化，且不可能消滅每一個哈瑪斯武裝分子、破壞每一條地底隧道，「目標從來不是殺死地面上每個恐怖份子，這不是一個能實現的目標，但摧毀哈瑪斯政權，是一個能夠實現的軍事目標。」