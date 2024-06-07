新莊地藏庵文武大眾爺祭典　劉和然祈求市民平安健康

▲7日是文武大眾爺聖誕，新莊地藏庵舉行三獻禮祝壽祭典。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

今（7）日是農曆五月初二文武大眾爺聖誕，新莊地藏庵舉行三獻禮祝壽祭典，新北市副市長劉和然於上午前往參拜祝壽，祈求市民平安健康、市政繁榮發展。劉和然表示，這幾年新莊在地藏王菩薩及大眾老爺的庇佑下，不斷的蛻變，副都心、捷運建設逐步完善，塭仔圳開發也如火如荼進行，因此今天也向眾神表達感謝之意。

劉和然感謝地藏庵平時致力於各項公益慈善，回饋地方不遺餘力，2023年捐款一千多萬元，提供新莊各級學校獎助學金，及低收入戶物資、急難救助；也與慈祐宮、武聖廟攜手捐贈市府壓縮式垃圾車及資源回收車，給予清潔隊最實質的支持。

新莊地藏庵主委張永寬表示，新莊地藏庵文武大眾爺祭典俗稱「新莊大拜拜」，由農曆四月最後一天的「暗訪」、五月初一的「日巡」，及五月初二的「祝壽獻祭」組成。由於大眾老爺具有視察民間善惡、壓煞除穢的司法神職，因此會於晚間先於新莊的街道巷弄間進行暗訪，隔日上午則在主要幹道巡視，保佑地方安寧。

特別的是，大拜拜的遶境範圍包括「新莊」、「中港」、「頭前」三區，由三支隊伍分別進行；由每一區迎請廟方事先分配的老祖、新祖神像，及范謝將軍、文武判官神將，是新莊地區的重要特色。

民政局表示，新莊地藏庵文武大眾爺祭典是新北市的無形文化資產，最早可追溯到日治初期，迄今已有超過百年的歷史。其最大的特色是全台少見的官將首喊班儀式，相傳官將首是地藏王菩薩的駕前護法，以手持三叉尖槍、令旗的增將軍，及手拿火籤、虎頭牌、手銬的損將軍，為大眾老爺開道，並緝捕兇鬼惡徒。而每年遶境皆是由新莊在地子弟社「俊賢堂」擔綱護轎、神將、北管等要職，此傳統延續百年，展現新莊人對傳統文化的堅持。