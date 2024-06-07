新北跨國推水下文資教育　台、韓「博物館」締結姊妹館

▲新北市立十三行博物館7日與韓國國立海洋博物館正式締結姊妹館。（圖／新北市立十三行博物館提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府文化局所屬新北市立十三行博物館今(7)日與韓國國立海洋博物館簽訂《學術文化交流協定書》，正式締結姊妹館，兩館特別於6月8日世界海洋日前夕簽署，攜手推動水下文化資產教育，促進全球海洋文化交流，也為臺灣在水下考古學術領域邁出了重要的一步。

韓國國立海洋博物館（National Maritime Museum of Korea）是全韓國最大的海洋博物館，同時也是全球首間綜合性海洋博物館，位於韓國釜山市，於2012年正式開館。透過收藏、展示和研究韓國海洋歷史和文化相關的文物、文獻和藝術品，保存了豐富的海洋遺產，不僅記錄了韓國的航海技術和海洋貿易史，也展示了古代船舶、漁具和航海儀器等，對於保護和傳承韓國的海洋文化具有重要意義。今（113）年受十三行博物館姊妹館「韓國全谷史前博物館」引薦，來臺參與「2024新北考古生活節」、「新北國際考古論壇」活動，也帶來仿鑲嵌螺釹漆盒等考古體驗活動，大受民眾好評，兩館也為考古專業研究及推廣交換意見，促下結盟契機。

新北市立十三行博物館羅珮瑄館長表示，此次是十三行博物館首度與國外的國立博物館建立合作關係，象徵開啟新北市水下文化和考古研究領域的新篇章，同時增加文化資產研究推廣量能及國際能見度，不僅能促進兩館之間的學術交流和資源共享，也將為兩國民眾提供更多了解彼此文化和歷史的機會。

館方表示，學術文化交流協議內容包含展覽合作、專業人員交流互訪、學術研究及資訊交流等，兩館將在未來五年內開展一系列合作項目，分享雙方水下考古研究成果及資料，進一步展示臺韓兩國豐富的海洋文化和考古發現。十三行博物館將繼續致力於推動文化資產的保護與傳承，並期待與更多國際機構合作，共同促進全球文化交流與理解。更多資訊請至「新北市立十三行博物館」官網或「新北市立十三行博物館」臉書粉專查詢。