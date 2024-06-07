新北仁愛之家溫馨過端午　辦桌邀長輩聽歌看表演

▲仁愛之家主任吳欽仁（右5）與百合愛心表演團合唱「祝你幸福」。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市仁愛之家6日舉辦端午聯歡會，準備「辦桌」美食佳餚，並邀請百合愛心表演團帶來舞蹈表演，肚皮舞、佛朗明哥和爵士多元舞蹈輪番演出，也邀請歌手帶來多首國台語經典好歌，包括「望月想愛人」、「思慕的人」及「祝你幸福」等歌曲，讓機構長輩齊聚同歡共渡佳節，如一家人團聚的溫馨。

百合愛心表演團以「服務、關懷長輩」為初衷，時常至各個社福單位帶來歡樂表演，在新北市大大小小的機構也都曾留下服務身影。這次與百合愛心表演團一同合唱「祝你幸福」的新北市立仁愛之家吳欽仁主任表示，希望每次聯歡活動的舉辦都能為長輩們帶來滿滿的幸福，很感謝百合愛心表演團規劃的精彩演出，透過各國風情的舞蹈和美妙歌聲療癒長輩的心靈，讓家內長者溫馨過端午，「長輩就是新北市的寶貝」，仁愛之家會持續陪伴著長輩留下美好回憶。

▲賴恩典老太太（右1）說仁愛之家就是她的家，能在這個大家庭裡感覺很幸福。



吳欽仁提到，入住仁愛之家前居無定所的陳玉錦老先生，是馬達加斯加華僑，曾在餐廳工作十多年，當時餐廳會播放著許多歌曲，在端午活動這天陳玉錦老先生聽到歌手們帶來的經典好歌，也讓他回憶起年輕時光，跟著一起哼唱。

聽到「思慕的人」這首歌相當有感觸的賴恩典老太太則感性說到，「仁愛之家就是我的家」，在這個大家庭裡很幸福，這幾年在外待了幾個地方還是覺得仁愛之家好，讓人有家的感覺，每次佳節能跟著仁家長輩們吃著佳餚，一邊欣賞著歌舞表演，非常滿足。

▲仁愛之家吳欽仁主任（中）致贈感謝狀給百合愛心表演團。

▲陳玉錦老先生（右1）是馬達加斯加華僑，聽到許多歌曲演唱，讓他回首年輕時光。