來上一堂創意無限台南文化課吧！　台南400主題優良教案實施計劃得獎名單揭曉

▲「台南400主題優良教案甄選實施計劃」成果，7日公布共有51件脫穎而出，包含各類特優獎、優等獎、甲等獎共21組以及入選作品共30組。（圖／記者林東良翻攝，下同）





記者林東良／台南報導

台南學子們自下學期起將有機會體驗，由台南教師們集思廣益打造的有趣台南文化課！「台南400主題優良教案甄選實施計劃」成果，總共吸引74件優質教案作品參與徵件，經過初、複審兩階段嚴謹而熱烈的評審討論後，7日公布共有51件脫穎而出，包含各類特優獎、優等獎、甲等獎共21組以及入選作品共30組。

未來學生們除有機會在課堂體驗到這些優秀的教案內容外，將於8月盛大登場的2024台灣文化創意博覽會，台南作為台灣歷史文化的重要現場，台南400教案也將轉化呈現在全國民眾的面前，一同體驗這堂台灣人的歷史必修課。

台南市文化局局長謝仕淵表示，《台南400》乃是以歷史事件為基礎，推動全年度的文化行動，若將《台南400》作為一道歷史題目，帶回教育現場是最直接且有效的方式。《台南400》不僅是一個回顧過去的機會，更是探索未來的契機。透過多樣化的教學方法，學生們可以更深入地了解台南的歷史脈絡，刺激對當代社會的多元思辨與創意。這也符合「藉由教育現場的實施，將台南豐厚的人文底蘊及文化資產融入學校課程，深化並推廣台南400的核心價值」的教案甄選計畫核心精神。

台南市立博物館館長王世宏補充，此次教案徵集計畫，有許多精采的教學內容。例如有結合歷史與風土考究的餐盒設計、透過婚紗拆解台南各歷史時期與多元族群的婚俗禮數，以及國際化雙語導覽設計等，教案內容透過不同的媒介與元素切入，開啟對歷史的多元理解與當代想像，也皆充分展現《台南400》的核心精神。甫成立不久的台南市立博物館擁有非常豐富的館藏與文化資源，歡迎各級學校教育人員「用力」運用。

「台南400主題優良教案甄選實施計劃」徵選活動，分為3個組別徵件，包含國小組、國中組、高級中等學校組。綜觀本次得獎及入選作品，無論在教材選定、課程議題運用上，皆充分發揮創意、各具特色，且展現出多元豐富又跳脫既有教學形式的成果。本次入選高中組教案「社會探究與實作-地方產業發展與變遷」中，透過口頭採訪各產業代表，了解產業經營歷史與現況，亦提出未來經營的藍圖與願景。學生除了瞭解台南400的核心價值外，更能對生活的社區有感、產生連結，發掘未來產業面臨的變動，這場由學生自行策劃的博覽會，吸引全台師生及在地居民到訪參觀。

本次徵件之作品將上架至「台南400官網」→「台南400教案甄選實施計劃」區，以利學校教師或民眾取得相關教案並進行教學；後續也將配合市立博物館與學校的合作，推動教案的實際教學與使用。有關本次徵件得獎名單及相關資訊，請至台南400官方網站查詢(https://tainan400.tainan.gov.tw)。