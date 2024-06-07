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「與神交會」傳藝科技新風貌　台南MoreReal Lab推出藝陣與王船AR沉浸體驗

▲傳藝科技新風貌，台南MoreReal Lab推出藝陣與王船AR沉浸體驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲傳藝科技新風貌，台南MoreReal Lab推出藝陣與王船AR沉浸體驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府獲數位發展部數位產業署「地方特色整合5G應用與落地計畫」支應，與南台科技大學攜手推動文化產業數位轉型，致力於運用5G科技翻轉台南古城。首場「5G文化科技應用Demo展」於5月7日成功舉辦，獲得高度評價。

延續此熱度，第二場Demo展訂於6月7日舉行，本次主題聚焦宗教文化與5G科技的結合，展示新創團隊「白鹿動畫公司」和「時光門創意影像公司」的創新作品，並透過公開體驗收集不同反饋，以進行後續改進，發展可行的商業模式。

▲傳藝科技新風貌，台南MoreReal Lab推出藝陣與王船AR沉浸體驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，「MoreReal Lab」是台南發展5G創新應用的重要據點，也是培育在地5G數位產業新秀的搖籃，新創公司及大專院校師生在這裡獲得豐富的資源支援，充分發揮創意，實際驗證構想，將科技、文化與創意結合，激發台南產業的新動力。

▲傳藝科技新風貌，台南MoreReal Lab推出藝陣與王船AR沉浸體驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

白鹿動畫公司推出的「藝陣AR異地共演」，運用5G XR科技重現台南三大藝陣：白鶴陣、金獅陣和牛犁歌陣，利用先進的動態捕捉技術（Motion Capture），將藝陣師傅們的精湛姿態捕捉下來，製作出栩栩如生的虛擬角色，參觀者可透過擴增實境（AR）技術，在展覽現場親眼目睹這些虛擬角色的演出；此外，展覽現場還提供動態捕捉裝置，讓參觀者能親自體驗白鶴陣的傳統舞步，增加互動性與趣味性，讓文化傳承更加生動活潑。

時光門創意影像公司的「AR王船祭」將傳統的燒王船儀式與現代科技相結合；燒王船儀式是台灣西南沿海地區重要的廟會活動，象徵著保佑漁民平安與淨化病疫不祥，透過AR智慧眼鏡與5G技術，多位民眾可共同參與建造王船的沉浸式體驗。虛擬王船師傅會引導體驗者組裝王船，並講解各個零件在傳統儀式中的功能與象徵意義。體驗者最終將見證王船的燃燒與升空，這一過程象徵著文化傳承與誠心祈福，為體驗活動劃上完美句點。

▲傳藝科技新風貌，台南MoreReal Lab推出藝陣與王船AR沉浸體驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

2024年「5G文化科技創新應用Demo展」將持續至十月，每場展覽都有新團隊與作品亮相，歡迎各界前來交流及參觀體驗，更多訊息可上台南文創園區粉絲專頁查詢。

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