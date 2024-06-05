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學生妹午餐140元！媽怒飆「吃太貴」：妳堂姊妹不敢吃超過50元

吃午餐,吃麵,吃東西,貪吃鬼,大胃王。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者朱祖儀／綜合報導

物價不斷攀升，外食族一餐動輒破百元，否則很難吃飽。一名女網友就說，最近午餐和同學一起到外面吃咖哩飯，一份140元，沒想到媽媽得知後竟氣得大罵，說「吃那麼貴」，還說堂姊妹都不會吃超過50元，讓她很傻眼，好奇這樣真的很貴嗎？文章曝光後掀起討論。

原PO在Dcard發文表示，最近和同學一起到外面吃飯，點了一份咖哩飯，看到蛋包飯上面淋了滿滿的咖哩醬，最上面還放了一大塊炸肉排，總共140元。不過媽媽得知後非常生氣，直接對著她不斷大罵，「午餐吃那麼貴，我中午都不敢吃」，還要她學學其他堂姊堂妹，午餐都自己煮，且不能吃超過50元的東西。

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原PO無奈心想，「現在物價那麼貴，是能吃得了什麼東西？」不過媽媽仍未氣消，又說了一句，「100元以內我都能接受，你吃到140元，真的很不會省錢」，讓她不禁好奇「午餐吃140元很貴嗎？」

▲▼。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO好奇，午餐花140元很貴嗎？（圖／翻攝自Dcard）

不少網友表示，「我覺得還好，隨便一個定食都280起跳，不要太常、久久一次OK」、「不貴啊，就不要跟你媽講就好，問就是敷衍過去」、「偶爾吃貴的很可以啊，只要規劃好怎麼花，夠花就可以了」、「一天吃兩餐的話我覺得沒問題欸」、「一餐140真的算還好了…現在的物價別被道德綁架了」。

也有人認為要看金錢來源，「我覺得看你自己跟家裡人，假如你自己賺錢，那就你自己高興就好，別人沒什麼可說，如果是家裡人給你錢，那你就聽家裡人的吧」、「看你賺多少囉，大學的時候我一餐大概100內，現在一餐一兩千都沒人管，如果還在拿爸媽的錢，還是乖乖聽他們的吧」、「如果是花妳媽的錢她說的算吧，賺錢辛苦的不是妳，除非妳自己打工賺錢，自己賺自己花，妳媽就沒辦法說什麼了」。

還有網友分享，「以學生來說確實偏貴啦！之前在台北念書一天都抓200-250餐費，現在自己有在賺錢了就拉高到一天300元」、「實習中的我午餐通常是外送，180元以上跑不掉」、「我在新北工作，午餐100內解決」、「我覺得偶爾吃還好，因為我一天三餐總共150元，我會想留到晚餐再吃好一點，所以午餐吃140會覺得有點奢侈，但跟朋友出去吃另當別論」。

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