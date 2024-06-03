出招穩物價！政院拍板減徵關鍵原物料稅負　加碼延長至9月底

▲行政院副院長鄭麗君。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

行政院副院長鄭麗君今（3日）召開「穩定物價小組」會議，密切掌握端午節應節商品及重要民生物資價量情勢，並延長關鍵原物料稅負減徵措施至今年9月底，這是此措施的第12度延長，力求穩定物價。

鄭麗君今天召開穩定物價小組會議表示，責請農業部、行政院消保處等相關單位，持續監控端午應節商品價量情勢及重要農產品市場狀況，適時調節產銷，確保供應充足、價格合理，另鑒於地緣政治風險仍大，為提前因應原油及大宗物資價格波動風險，決議延長關鍵原物料稅負減徵措施至今年9月底，持續從源頭減輕業者營運負擔，力求穩定物價。

行政院指出，國際農工原物料價格處相對低檔，我國進口黃豆、小麥、玉米等關鍵物資價格持續穩定，本年4月消費者物價指數（CPI）年增率已回落至1.95%，其中行政院「穩定物價」小組關注之17項重要民生物資CPI年減0.16%，創下109年4月以來新低，顯示國內物價上漲壓力略為趨緩。

行政院說明，惟俄烏戰爭、中東衝突等地緣政治風險仍大，加以主要產油國減產、極端氣候頻率增加，CRB全球商品指數由去年12月12日的相對低點258.1點，上升至今年5月30日的293.0點；其中，原油價格緩步上升，布蘭特原油價格由去年12月的77.58美元，漲至本年4月的89.94美元。

行政院說明，原實施第11波減徵關鍵原物料稅負措施至今年6月底，會議決議啟動第12波措施，加碼延長至本年9月底，當中包括：免徵進口黃豆、小麥、玉米營業稅；免徵小麥進口關稅；奶油、烘焙用奶粉、冷凍牛肉關稅稅率減半；汽油貨物稅每公升調降2元、柴油貨物稅每公升調降1.5元；水泥（卜特蘭一型）貨物稅減半。

鄭麗君會中責請經濟部、農業部持續與公協會及主要業者聯繫，促請業者酌情調整商品價格，確實將降稅利益回饋消費者，以落實稅負減徵措施的政策原意，另一方面，主動與業者建立聯繫管道，提前掌握商品之價格調整規劃及業者面臨的困難，適時提供必要協助，力求穩定民生物價。