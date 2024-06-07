屏東縣府檢驗中心推「農漁產品檢驗專案」　提升競爭力

▲屏縣府檢驗中心助農漁產品提升品牌形象。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府檢驗中心提供屏東縣農、漁民更快速、全面且優惠的檢驗服務，持續推出農藥殘留、養殖水產品動物用藥及重金屬檢驗補助專案，強調「現場處理、就地減免」，直接補助減少農漁友負擔，也有農漁民藉由自主送檢管理，提升品牌形象，以更優質的產品行銷全國，進而擴大國際通路，創造屏東縣農、漁業競爭力。

近年屏東可可在國際舞台取得佳績並打開知名度，為輔導縣內業者建立安全衛生的可可品牌，縣長周春米指示屏東縣檢驗中心啟動可可檢驗專案，針對可可及其衍生周邊產品進行檢驗把關，保障消費者食的安全，並建立民眾對屏東品牌的信心，提升產品競爭力。

「品質，從土地照顧起」，位在內埔鄉的賴錫賢、徐嘉蕙夫婦，20年前開始投入可可種植，決定捨棄慣行農法，改用有機肥、不噴除草劑，希望以草生栽培達到生態平衡維護土地，近年來已可在田間發現果子狸、松鼠、老鷹等小動物的蹤跡，讓他們堅信秉持友善土地、尊重生命的理念。

枋寮鄉向洋漁場主張文清自屏科大研究所畢業後，即與妻子黃麗雲投入專養包括石斑、紅魚、午仔魚、金鯧等海水魚類，且同時取得產銷履歷、生產溯源雙認證，從每日的飼養管理過程中觀察魚群，提前做好預防的工作，降低魚病的發生並減少投藥。

屏東縣檢驗中心主任張菊香表示，周春米縣長對於農漁民朋友的權益相當重視，針對設籍屏東縣農、漁民或農、漁民團體所生產供銷的農漁產品，推出檢驗補助專案，包括農藥快篩、411項農藥殘留、重金屬及養殖水產品動物用藥檢驗，縣府皆補助5成以上費用，減輕農漁民檢驗費負擔，提高農、漁產品上市及出口前自主檢驗比率。

她指出，檢驗中心今(113)年爭取到衛生福利部食品藥物管理署補助，增購液相層析串聯質譜儀1臺，未來將可縮短檢驗時程，大幅提升檢驗效率，提供農、漁民更快速優質的檢驗服務，呼籲農、漁民踴躍送驗，與縣府共同為農、漁產品安全把關，加強上市及出口前檢驗，相關自主送驗結果，主要為輔導農漁民加強管理，非為裁罰依據，期盼縣民多加利用，減少農、漁產品動物用藥及農藥殘留情形。相關檢驗訊息請至屏東縣檢驗中心全球資訊網(https://www.pthg.gov.tw/inspection/Default.aspx)查詢，也可洽08-7370065諮詢。