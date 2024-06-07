萬丹鮮乳奪金秘訣！郭子乾就愛這一味　黃金5法則成就「金選風味」

▲藝人郭子乾（右1）對工作細節的堅持以及不斷自我超越的精神，正與萬丹鮮乳酪農們對品質堅持的職人精神不謀而合。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者楊智雯／綜合報導

以風格詼諧、活潑形象深植人心的郭子乾，無論是扮演喜劇還是正經角色，他的精湛演技總能讓觀眾醉心其中，更獲得金獎肯定殊榮。郭子乾表示，一位優秀演員需要堅持永不妥協、精益求精，與萬丹鮮乳堅持「黃金五法則」的理念不謀而合。郭子乾品評萬丹鮮乳「在地鮮純」的美味，揭開初戰即獲國際金獎鮮乳的秘密！

平時只喝水和鮮奶的郭子乾表示，自己一直以來都是喝萬丹鮮乳，「喝下去的感覺非常滑順、不甜膩，喝得到在地的鮮純感」。看似簡單一句話，背後可是萬丹鮮乳契作酪農們，個個以數十年甚至超過40多年的養牛經驗，累積出來的實力。這也讓郭子乾對鮮乳的品質深具信心。萬丹鮮乳堅持黃金5法則，包括：使用萬丹專區限定乳源、嚴選契作酪農戶合作、100%使用國家標準A級生乳、限定低溫專車每日收乳，以及超過1200項內外部定期嚴格檢驗等。正是因為堅守法則，才能確保穩定的品質，造就萬丹鮮乳在地鮮純的好滋味。

在競爭激烈的演藝圈打拼超過30年，郭子乾說「酪農的職人精神，換成是我們表演者，就像是每一次表演都用心準備、鑽研細節，問心無愧地把它做好，讓每一天的工作成為日後的養分。」正是這樣的職人驕傲，讓郭子乾和萬丹鮮乳同樣深受觀眾與消費者的喜愛。

▲郭子乾品評萬丹鮮乳，在地鮮純風味收服他的味蕾。

▲首次參賽即奪得金獎，萬丹鮮乳在2023年的世界品質評鑑大賽中表現亮眼

萬丹鮮乳不只深得金獎得主的心。2023年首次參加世界品質評鑑大賽，即以「在地新鮮」、「獨有純淨香濃」的風味特色，驚艷國際評審奪得金獎。金獎的背後，更蘊藏了萬丹鮮乳品牌對於本土酪農的用心支持。屏東萬丹作為全台四大酪農專區之一，擁有得天獨厚的養牛環境，背靠北大武山，水源豐沛、土壤肥沃，加上南台灣充足的日照，孕育出優質的乳源。這裡的酪農業代代相傳，成為在地的驕傲。之所以選擇萬丹作為乳源專區，就是為了將這份熱愛注入每一口香純的鮮奶之中，讓消費者能夠品嚐到真正的在地鮮純。

▲萬丹鮮乳秉持著黃金五法則的準則提供穩定、新鮮、美味的鮮乳到全台；圖為味全食品董事長陳宏裕(左3)、屏東縣縣長周春米(右3)、藝人郭子乾(右1)、酪農陳俊旭(左1)、酪農李全弘(左2)、酪農郭文祥(右2)。

此外，萬丹鮮乳擁有的在地鮮純獨特風味，更是成為許多店家指定使用的鮮乳。對消費者來說，好不好喝、品質是否穩定，喝一口就知道，這就是為什麼許多咖啡飲料店首選專區乳源限定、每日新鮮送達、品質安心穩定的萬丹鮮乳。

▲郭子乾與品乳師許銘書一起品評萬丹鮮乳，喝得到自然甜味，不會有很黏膩的感覺、很順口，獲得好評。

萬丹鮮乳本身獨有的鮮純風味，散發著自然的甜味。喝上一口，彷彿嚐到了牧場的清新氣息，順口不黏膩，連品乳師都給予高度評價。萬丹鮮乳也進一步與台灣在地好食材合作，推出加入台灣芋頭的「萬丹芋頭飲」、使用台灣南投黑巧克力的「萬丹巧克力牛奶」、精選南投在地茶葉的「萬丹濃煮奶茶」等飲品，堅持純粹就是好喝，無香料、色素等添加物，讓消費者隨時可品嚐到台灣在地食材的獨特魅力。

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