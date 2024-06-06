請來支持陳水宏！　崑大視傳系推AI虛擬總統候選人獲設計雙金獎

▲崑山科技大學視覺傳達設計系所打造的AI虛擬總統候選人「陳水宏」，拿下「2024金點新秀設計獎社會設計金獎」、「2024放視大賞跨領域設計金獎」，網路聲量持續攀升。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

顯卡教父黃仁勳所掀起的AI浪潮尚未平息，崑山科技大學視覺傳達設計系所打造的AI虛擬總統候選人「陳水宏」，頻頻爭取各大設計展曝光，這位「素人」不僅反映台灣選舉文化、探討當代媒體現象，今年度更陸續擊敗眾多好手，拿下「2024金點新秀設計獎社會設計金獎」、「2024放視大賞跨領域設計金獎」，網路聲量持續攀升！

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AI虛擬總統候選人「陳水宏」為崑大視傳系應屆畢業生歐陽萱、吳姵荻、魏均哲、戴暐晟、陳彣淇、卓至柔等人打造、創意媒體學院院長暨視傳系主任邱國峻教授所指導的畢業專題，「陳水宏」是由AI運算軟體，將2024年各個總統候選人的面相運算融合生成之後，於第16屆總統副總統競選期間，藉由自架的IG媒體平台，創造特殊的人設、發布另類的政見，包括「0到30 歲國家一起養」、「撿垃圾運動」、「爺爺奶奶安親班」等，並以影像合成設計，分享他每天的「虛擬生活」。

這樣以政治素人與平凡台灣人姿態出來「參選」，掀起網路聲量，並擄獲年輕族群的喜愛，甚至在選情最緊繃的階段，「陳水宏」的「競選團隊」還幫他上街頭造勢，充分將「網路虛擬」與「現實事件」交錯融合，不僅藉此反映台灣的選舉文化，也探討媒體的當代現象。此作品的設計策略與思維，獲得眾多國內設計大賽評審委員的青睞，也創下了台灣第一個由AI生成之虛擬總統候選人的故事。

這個極具策略性的跨領域社會設計，不僅在網路平台上火熱圈粉、掀起即時話題，也印證了崑科大視傳系引領AI設計運用的跨域創意、實踐設計教育與環境對話的理念，讓學生自由發揮，不管在產品設計、互動多媒體、動畫與平面設計領域，展現出對設計未來趨勢與創意的不同遠見。

擔任指導教授的邱國峻院長表示：「設計教育的目的是要讓學生了解設計未來趨勢，例如如何運用AI的設計專業，觀察與關心周圍環境，進而解決關於『人』的問題，創造更美好的生活環境。」當初學生團隊因為對於台灣時事的發展有自己的觀點想要表達，邱國峻院長便鼓勵他們運用AI作為代言人，以引領時勢，吸引更多的關注，創造更大的話題，同時提升更高的聲量。





不僅是「陳水宏」，崑山科大各系所早在多年前就將AI的創新研究與生成運用融入課程及各推廣活動中，例如視傳系於2023年舉辦「朝倉直巳教授—AI新秀創意獎」，便帶動了全國相關學校師生參與競賽及展出。此次的「陳水宏」拿下競賽大獎，除了驗證崑山科大的設計教育不僅走在時代浪潮上，更富有前瞻性，未來如何將「陳水宏」再轉移到另一個社會所關注的時事參與，也是未來這群年輕的設計（競選）團隊進一步的升級挑戰，更是大家對「陳水宏」下一步動向的引頸期待。