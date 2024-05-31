【廣編】台灣鮮奶得金獎！萬丹鮮乳喜獲「世界金獎」彰顯台灣酪農業水準

▲「萬丹金選風味・在地鮮純・榮耀記者會」歡慶萬丹酪農戶極選鮮乳奪得Monde Selection世界品質評鑑大賞金獎。

圖、文／味全食品提供

國際肯定的在地鮮純！榮獲Monde Selection世界品質評鑑大賞金獎的《萬丹酪農戶極選鮮乳》今（31）日於華山文創園區舉辦「萬丹金選風味・在地鮮純・榮耀記者會」，邀請在地酪農、品乳師與金獎名人郭子乾暢談鮮純秘訣，屏東縣大家長周春米縣長更是特地來到現場，為屏東、為萬丹酪農乳業發聲，共同助力推動產業的蓬勃發展。本週末於同地點也將展開限時兩天的快閃闖關活動，透過鮮奶試飲及發送限量紀念版鮮奶造型提袋，與民眾一同分享在地鮮純。

作為「本土酪農的原鄉」，屏東萬丹擁有水淨草鮮的廣闊平原，更有一群淳樸用心的酪農，與乳牛、水、土、地相互滋養並努力耕耘，縣長周春米表示，因為《萬丹酪農戶極選鮮乳》的獲獎，讓屏東的畜產實力、畜牧人才被國際看見，以在地鮮純風味，應證屏東酪農業擁有世界級的水準！此次活動也特別邀請養牛經驗近40年的萬丹酪農們、品乳師以及金獎推薦人郭子乾共同分享奪金秘訣-認真做事，把事情做好，自然會產出好作品、好品質的極選鮮奶！

《萬丹酪農戶極選鮮乳》秉持著在地鮮純的堅持，與萬丹契作酪農攜手相約做到最好！為了讓民眾能一同體驗在地鮮純好味道，特別舉辦金獎萬丹鮮乳試飲快閃闖關活動，6/1~6/2歡迎前往華山文創園區，共同闖關體驗萬丹金選、品在地鮮純、拿限量紀念版鮮奶提袋！