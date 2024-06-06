▲慶祝桃園大圳通水百週年暨水利節，桃管處舉辦表揚大會

▲桃園處慶祝桃園大圳通水百週年暨水利節。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

農水署桃園管理處慶祝桃園大圳通水百週年暨水利節，6日在中壢區海豐餐廳舉行表揚大會活動。農水署署長蔡昇甫表示：桃園大圳不僅是北臺灣農田的生命線，更是農業發展的重要支柱。百年來，桃園大圳為農業生產提供了穩定的灌溉水源，更造福了無數農民和家庭，近年來更肩負輸送大桃園地區民生與工業用水。

桃園管理處處長何明光指出，桃園大圳當時為北臺灣第一大水圳系統，導水路隧道18公里，廣豐出口明渠25公里，合計43公里，因桃園大圳的開鑿，為農業帶來穩定的水源，透過水路與埤塘的串流，促進了農業發展。

今年水利節大會中，接受表揚的績優水利人包括：各項管理業務評鑑成績優良工作站站長：大園工作站王毓鑛站長、觀音工作站林秀鳳站長、大溪工作站游茹媛站長、水尾工作站李宏志站長。

優良農業建設工程獎：農田水利類-佳作峰裕營造。優良農業建設工程獎：陳宇軍、彭炯博。政風特殊事蹟表揚：財務組張哲瑜。

水利貢獻成就獎：觀音工作站桃園大圳十一支線廿二、廿三號池廖運煊

大園工作站桃園大圳四支線三號池張廷喜。

資深績優人員：

服務滿10年：張哲瑜、林俊翰、蔡宜穎、楊智鈞、王毓鑛。

服務滿15年：李惠珍、李英群、李秀芳、王晶玉、梁坤揚、卓憲民、 張銘安、黃文君、蘇煒婷、徐明維、周雯雯、許慈良。

服務滿20年：蔡昇宏、湯佳修、黃暉懿、王秀娟、李倢儀、李宏志、魏廷璋、藍令才、吳健平、楊瑞成、彭淑芬、李哲熙、黃薰瑩、張荐棠。

服務滿25年：游象權、劉國峯、呂財榮、張文鐘、黃志正、林哲村、邱創業、游家銘、陳信安、曹昌熺、黃俊仁、楊玉郎、陳美淑、張樂燕、王俊華、王法三、李建忠、黃朝琨。

服務滿30年：陳采緁。

服務滿40年：謝清文、徐世龍、林志吉、黃穗芬。