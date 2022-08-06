▲宣揚反貪倡廉，農水署桃管處舉辦「廉香惜譽作伙皂」。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

隨著年底九合一大選逼近，為了宣揚反貪倡廉意識，農委會農田水利署政風室5日於桃園管理處舉辦「廉香惜譽作伙皂」活動，吸引近百社區民眾參加。農水署政風室主任伍冠宇表示，香皂是相當實用的民生用品，有除污功用，邀社區民眾一起手作香皂，希望將廉潔有如花香、愛惜名譽等理念，深植到全民的反貪意識。

▲▼宣揚反貪倡廉，農水署桃管處舉辦「廉香惜譽作伙皂」。（圖／記者楊淑媛攝）

伍冠宇說，為宣揚反貪倡廉意識，農水署於今年6月起陸續於北、東、中、南選擇5個管理處舉辦「廉香惜譽作伙皂」活動，今日在桃管處是最後一場，邀請社區民眾來參加，看到出席的民眾不乏許多是男性，或者陪同妻子一起出席，在疫情期當前大家在生活中，多少有點苦悶，透過手作實用的香皂，感受到學習的樂趣，期帶給社區民眾身心的療癒。

農水署桃園管理處副處長謝清文、輔導室主任黃朝琨說，今天辦理農村社區「廉香惜譽作伙皂」社會參與暨行政透明宣導活動。除配合今年「地方公職人員九合一選舉」反賄選宣導外，並宣導農水署各管理處為促進行政透明措施，已將非事業用地不動產公開標售(租)結果公告至各管理處官網，方便民眾上網查詢，藉此提昇對本署暨各管理處施政作為之信賴。

▲▼宣揚反貪倡廉，農水署桃管處舉辦「廉香惜譽作伙皂」。（圖／記者楊淑媛攝）



桃管處「廉香惜譽作伙皂」邀請專業講師蔡幸如教導社區居民製作。蔡老師是手工皂教師，研發25種以上膚質手工皂商品，對於透過活動過程將廉潔有如花香、愛惜名譽等理念具象化，將全民反貪意識融入生活中，相當有意義。