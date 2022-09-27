農田水利署首家「職場互助教保中心」　27日開幕

▲蔡昇甫署長肯定桃管處效率佳，成立職場互助教保中心。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

農田水利署首家「職場互助教保中心」、27日於桃園管理處歡喜開幕。出席開幕活動的署長蔡昇甫、桃園市政府秘書長黃治峯一致肯定桃園管理處處長何明光，執行力佳、效率高，僅花費年餘時間的規劃與籌備，於該處原水質檢驗大樓全棟設置職場互助教保服務中心的場地，可招收50名幼兒，月收費用從免費到2,000元，讓年輕家庭負擔少一點。

農水署桃園管理處處長何明光表示，為讓員工放心上班，落實行政院公共化教保及托育服務政策，減輕家庭育兒負擔及推動員工子女托育服務，該處提供原有水質檢驗大樓全棟做為設置職場互助教保服務中心之場地，歷時一年多的規劃與籌備，經教育部國民及學前教育署補助總經費約962萬元整修大樓及購買教具設備，再結合專業法人經營、整合社區資源，連結家庭與社區網路，提供家長更平價、友善且優質的幼兒教育選擇。

桃管處職場互助教保中心位於桃園市桃園區守法路62號(後棟)，是農委會農水署的第一間職場互助教保中心，與社團法人桃園市全能多元文教發展協會透過互惠合作，於今日舉辦開幕剪綵儀式，提供教保服務。





桃管處職場互助教保中心今 (111)年度招收2-6歲混齡幼童50名，招生對象以員工子女、孫子女為優先，仍有缺額者再依序招收需要協助的幼兒及其他適齡幼兒，第1胎每個月僅需2千元，第2胎1千元，第3胎起免費。

教保服務中心除了提供桃管處員工、鄰近的捷運工程局、及桃園市政府員工2至6歲學齡前子女完整的托嬰與教保服務，因原水質檢驗大樓為舊建築，何明光處長表示，將於明年2月開學時預計提撥400萬元完成增設電梯供教師及幼兒使用，以實際行動營造友善職場，願景是教導幼兒「有活力、有能力、有愛心、有自信」，為幼兒打造多元化、適性化的學習環境，讓幼兒身心得以健康發展。

包括：前農田水利會會長李總集、市議員黃家齊、中正里里長賴莉莉和里民等數百人到場觀禮，場面熱絡。